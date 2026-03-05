L'eShop dà il via ai saldi del MAR10 Day con sconti su giochi Nintendo Switch e Switch 2

Quest'anno Super Mario Bros. compie quarant'anni e, come da tradizione, Nintendo festeggerà il compleanno dell'idraulico baffuto più famoso di sempre il prossimo 10 marzo con il MAR10 Day.

Nel frattempo sono già iniziate le offerte a tema sull'eShop, con diversi giochi per Nintendo Switch e Switch 2 dedicati a Mario e compagni proposti a prezzi ribassati da oggi fino al 15 marzo.