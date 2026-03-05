0

L'eShop dà il via ai saldi del MAR10 Day con sconti su giochi Nintendo Switch e Switch 2

L'eShop inaugura i saldi del MAR10 Day con sconti su svariati giochi di Mario per Switch e Switch 2, validi fino al 15 marzo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/03/2026
Super Mario in un'immagine celebrativa del MAR10 Day

Quest'anno Super Mario Bros. compie quarant'anni e, come da tradizione, Nintendo festeggerà il compleanno dell'idraulico baffuto più famoso di sempre il prossimo 10 marzo con il MAR10 Day.

Nel frattempo sono già iniziate le offerte a tema sull'eShop, con diversi giochi per Nintendo Switch e Switch 2 dedicati a Mario e compagni proposti a prezzi ribassati da oggi fino al 15 marzo.

I giochi in offerta

Durante la promozione, i seguenti giochi per Nintendo Switch hanno ricevuto uno sconto del 33%, passando da 59,99 a 39,99 euro:

  • Super Mario Party Jamboree
  • Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  • Luigi's Mansion 3
  • Super Mario Maker 2
  • Donkey Kong Country Returns HD
  • Super Mario RPG

Inoltre, Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV ha ricevuto uno sconto del 25%, passando da 79,99 a 59,98 euro. Al momento queste sono le promozioni disponibili, ma non è escluso che se ne aggiungano altre il 10 marzo. Da qui potrete raggiungere la pagina dedicata alle promozioni dell'eShop.

Rimanendo in tema, tra le iniziative lanciate per festeggiare il MAR10 Day da oggi sono disponibili altri tre classici, due per Virtual Boy e uno per GameBoy Advance, per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

