Honor presenta al MWC 2026 il Robot Phone con fotocamera rotante e gimbal 4DoF ultra compatto

Honor ha presentato al Mobile World Congress 2026 il ROBOT PHONE con fotocamera rotante e gimbal 4DoF ultra compatto. Scopriamo i dettagli.

Al Mobile World Congress 2026, Honor ha attirato l'attenzione con la presentazione del suo nuovo Robot Phone, uno smartphone caratterizzato da un'innovativa fotocamera rotante. Dopo l'anteprima sul palco, l'azienda ha pubblicato un video dimostrativo che mostra nel dettaglio il funzionamento di questo particolare sistema di imaging. Nel filmato, Aaron, esperto del sistema di imaging di Honor, illustra come attivare la modalità gimbal direttamente dall'app fotocamera. È sufficiente uno swipe verso sinistra per abilitare la modalità dedicata, che sblocca il braccio pieghevole della fotocamera e consente di registrare foto e video.

I dettagli del funzionamento del Robot Phone di Honor Durante la dimostrazione, viene realizzata una ripresa in movimento lungo un corridoio. Il risultato è sorprendentemente stabile. In un secondo test, il dispositivo viene agitato davanti a uno specchio: nonostante i movimenti bruschi, la lente motorizzata mantiene la posizione e non perde il fuoco, dimostrando un'elevata precisione nella gestione della stabilizzazione. HONOR Robot Phone non è il solito smartphone: braccio robotico intelligente, IA evoluta e sensore da 200MP Il cuore tecnologico del ROBOT PHONE è un sistema gimbal a 4 gradi di libertà (4DoF), descritto da Honor come il più piccolo del settore. Il modulo integra diversi micro-motori ed è del 70% più compatto rispetto alle soluzioni mainstream attualmente disponibili sul mercato. Questa miniaturizzazione consente di integrare il meccanismo in uno smartphone senza comprometterne dimensioni e maneggevolezza.