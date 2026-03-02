HONOR Robot Phone non è il solito smartphone: braccio robotico intelligente, IA evoluta e sensore da 200MP

Il nuovo HONOR Robot Phone è uno smartphone dotato di un braccio robotico con fotocamera girevole e IA avanzata per riprese cinematografiche, tracciamento intelligente e interazioni più naturali.

Dal MWC 2026 emergono nuove informazioni sul Robot Phone di HONOR, insieme a una serie di immagini che ci permettono di vederlo in anteprima. Per ora le specifiche tecniche sono ancora poco dettagliate, ma HONOR ha confermato che farà il suo debutto nella seconda metà del 2026. Purtroppo, però, sarà disponibile solo in Cina. Vediamo di cosa si tratta.

Le caratteristiche dello smartphone Si tratta di uno smartphone dotato di sistema di stabilizzazione gimbal a tre assi. Inoltre, è costruito attorno a un sensore da 200 MP, permettendo agli utenti di dare vita a veri e propri movimenti cinematografici a 360 gradi. L'obiettivo è quello di unire l'interazione basata sull'IA a capacità di ripresa avanzate. Attraverso la percezione multimodale, Robot Phone può identificare i suoni e seguire i movimenti dell'utente, per un'interazione ancora più naturale e intuitiva. Supporta inoltre videochiamate IA con inquadrature a 360 gradi. Robot Phone Sono inclusi movimenti della "testa", tra cui cenni di assenso, e può perfino danzare a ritmo di musica. Come anticipato, l'azienda è riuscita a inserire un sistema gimbal 4DoF compatto, mentre altre modalità garantiscono ulteriore stabilità. Tra queste troviamo la modalità Super Steady Video per scenari ad alto movimento, AI Object Tracking che segue i soggetti in tempo reale e AI SpinShot che supporta movimenti rotatori a 90° e 180° per transizioni fluide.