LEGO Smart Play X LEGO Star Wars, il trailer ufficiale è clamoroso

Non vogliamo anticipare troppo: il trailer vale assolutamente la pena di essere visto , specie se siete appassionati di Star Wars e guardate con curiosità all'innovativa tecnologia Smart Play, che promette di aggiungere un interessante tocco in più ai set LEGO.

Quando tuttavia i due procedono all' attivazione degli Smart Brick , il mondo attorno a loro cambia e si ritrovano proiettati nell'universo di Star Wars, nell'ambito di una frenetica sessione di gioco che li porta ad attraversare diversi scenari.

Innanzitutto la storia che viene raccontata nel video coglie appieno lo spirito della saga, partendo da due ragazzini che stanno realizzando un unboxing dei nuovi set Smart Play, ovverosia X-Wing Red Five di Luke e TIE Fighter di Darth Vader .

In concomitanza con il lancio dei primi set, è stato pubblicato il trailer ufficiale di LEGO Smart Play X LEGO Star Wars , e si tratta di qualcosa di davvero clamoroso per i fan di Guerre Stellari e dei celebri mattoncini di plastica.

I nuovi set

Disponibili a partire da oggi, 1 marzo, i primi tre set dedicati a Star Wars per la linea LEGO Smart Play sono appunto quelli che ritroviamo nel trailer, dunque X-Wing Red Five di Luke (75423), TIE Fighter di Darth Vader (75421) e Duello nella Sala del Trono e A-Wing (75427), con quest'ultimo che riproduce una scena iconica della saga cinematografica.

Come si vede anche alla fine del video, tuttavia, la prima wave della linea è composta da diversi altri pacchetti: AT-ST - Attacco su Endor (75424), Landspeeder di Luke (75420), Millennium Falcon (75426), Cantina di Mos Eisley (75425) e Capanna di Yoda e Addestramento Jedi (75422).