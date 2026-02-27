Resident Evil Requiem gira su Mac con M4 Max: framerate vicino ai 90 FPS con alcuni compromessi grafici

Resident Evil Requiem è arrivato puntuale sul mercato, senza ritardi da parte di Capcom, e ha già infranto il record di giocatori contemporanei della saga su Steam. Tuttavia, il titolo non dispone ancora di una versione nativa per Mac con Apple Silicon. Nonostante ciò, alcuni utenti hanno iniziato a testarlo sui propri dispositivi, ottenendo risultati interessanti.

Uno dei primi benchmark informali arriva da un possessore di MacBook Pro equipaggiato con chip Apple M4 Max, dotato di CPU a 14 core e GPU a 32 core. Secondo quanto riportato, il gioco riesce a raggiungere circa 90 FPS nelle fasi iniziali.