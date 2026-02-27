Resident Evil Requiem gira su Mac con M4 Max: framerate vicino ai 90 FPS con alcuni compromessi grafici

Resident Evil Requiem è arrivato puntuale sul mercato, senza ritardi da parte di Capcom, e ha già infranto il record di giocatori contemporanei della saga su Steam. Tuttavia, il titolo non dispone ancora di una versione nativa per Mac con Apple Silicon. Nonostante ciò, alcuni utenti hanno iniziato a testarlo sui propri dispositivi, ottenendo risultati interessanti.
Uno dei primi benchmark informali arriva da un possessore di MacBook Pro equipaggiato con chip Apple M4 Max, dotato di CPU a 14 core e GPU a 32 core. Secondo quanto riportato, il gioco riesce a raggiungere circa 90 FPS nelle fasi iniziali.
I dettagli grafici del test di Resident Evil Requiem su Mac M4 Max
Per ottenere il risultato sopracitato, sono stati però necessari alcuni aggiustamenti alle impostazioni. Il preset grafico è stato impostato su "High", con Path Tracing disattivato, una scelta quasi obbligata vista l'elevata richiesta di potenza. È stata invece attivata la frame generation insieme all'upscaling tramite AMD FSR3 in modalità Balanced.
La risoluzione interna è stata fissata a 1.800 x 1.169 pixel, un compromesso che consente di mantenere fluidità senza sacrificare eccessivamente la qualità visiva. Durante i test, il sistema ha utilizzato quasi 16 GB della memoria unificata del chip. Il modello provato dispone di 36 GB totali, ma le configurazioni con meno RAM potrebbero incontrare difficoltà significative.
Ulteriori dettagli sulle possibili prestazioni di Resident Evil Requiem su Mac
Le sezioni ambientate in spazi chiusi risultano meno impegnative rispetto alle prime aree, che rappresentano il picco massimo di carico grafico. Questo lascia intendere che il framerate possa stabilizzarsi ulteriormente in molte situazioni.
Resta ora da capire come si comporteranno chip meno potenti come M4 Pro o future varianti M5. Sebbene non esista ancora un port ufficiale per macOS, questi primi test dimostrano che l'architettura Apple Silicon, nella sua configurazione di fascia alta, è in grado di gestire anche titoli AAA esigenti con le giuste ottimizzazioni