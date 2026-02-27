Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia ora sono disponibili su Nintendo Switch, vediamo il trailer di lancio

Come da programma, da oggi Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia sono disponibili su Nintendo Switch e in retrocompatibilità su Switch 2.
Per l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio che festeggia il ritorno dei primi giochi del franchise, potrete guardarlo qui sotto.
Come gli originali per GameBoy Advance, ma con qualche novità
Per chi non lo sapesse, si tratta delle riedizioni dei due giochi usciti su GameBoy Advance nel 2004, a loro volta remake di Pokémon Rosso e Blu per Game Boy del 1996. Entrambi i giochi sono disponibili in formato digitale sull'eShop al prezzo di 19,99 euro per titolo.
I due titoli sono praticamente identici alle versioni GameBoy Advance, senza modifiche strutturali al gameplay o nuovi contenuti. L'unica differenza che ora gli Allenatori potranno effettuare gli scambi tramite comunicazione wireless su Switch, scegliere se giocare in modalità portatile o in docked una TV o un monitor, nonché la possibilità di trasferire i Pokémon catturati a Pokémon HOME. Quest'ultima novità è una funzionalità che verrà aggiunta nel prossimo futuro. Pokémon Presents: tutti gli annunci dell'evento della Generazione 10
Che ne pensate, siete pronti a fare un tuffo nei bei ricordi dell'infanzia o a scoprire per la prima volta i giochi di prima generazione? Oppure state già guardando al futuro e attendete con ansia di saperne di più di Pokémon Vento e Onda, i due giochi della generazione 10 annunciati oggi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.