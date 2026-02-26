LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro avrà "solo" 7 personaggi giocabili, ma per un buon motivo

Una delle caratteristiche dei videogiochi LEGO è spesso la possibilità di vestire i panni di tantissimi personaggi, ma LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro non rispetterà questa tradizione: avrà infatti solo sette personaggi giocabili , ben al di sotto di molti altri titoli simili.

I personaggi di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro includerà:

Batman

Robin

Nightwing

Batgirl

Jim Gordon

Talia Al Ghul

Catwoman

Parlando con IGN USA, TT Games ha spiegato che il team "porterà questi personaggi singolari in un viaggio. Quindi starai continuamente potenziando e sviluppando nuove abilità e mettendo in campo nuove capacità per tutti i personaggi. Anche all'interno della Bat Famiglia volevamo focalizzarci sul realizzare personaggi davvero unici, facendo emergere le loro personalità e le rendendo le loro abilità veramente distintive".

Ad esempio, Batman può lanciare i batarang e usare il rampino in combattimento, oltre che per risolvere puzzle, mentre Catwoman può usare la propria frusta e chiamare in aiuto i gatti puntando un laser verso un bersaglio. Alcuni di questi gatti possono anche essere controllati direttamente dal giocatore per passare attraverso delle piccole grate e distrarre delle guardie con i miagolii.

Inoltre, viene detto: "La storia ora è focalizzata su un cast di personaggi più ristretto che sono ora più differenziati con un gameplay molto più profondo. Quindi funzioneranno bene in combinazione e volevamo darvi un sacco di opzioni per vedere tutte le capacità di questi personaggi."

Ricordiamo infine che il doppiatore di LEGO Batman in L'Eredità del Cavaliere Oscuro è un enorme fan del crociato incappucciato.