LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro avrà "solo" 7 personaggi giocabili, ma per un buon motivo

Una delle caratteristiche dei videogiochi LEGO è spesso la possibilità di vestire i panni di tantissimi personaggi, ma LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro non rispetterà questa tradizione: avrà infatti solo sette personaggi giocabili, ben al di sotto di molti altri titoli simili.
Gli autori presso TT Games hanno però promesso che c'è un'ottima ragione dietro questa scelta.
I personaggi di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro includerà:
- Batman
- Robin
- Nightwing
- Batgirl
- Jim Gordon
- Talia Al Ghul
- Catwoman
Parlando con IGN USA, TT Games ha spiegato che il team "porterà questi personaggi singolari in un viaggio. Quindi starai continuamente potenziando e sviluppando nuove abilità e mettendo in campo nuove capacità per tutti i personaggi. Anche all'interno della Bat Famiglia volevamo focalizzarci sul realizzare personaggi davvero unici, facendo emergere le loro personalità e le rendendo le loro abilità veramente distintive".
Ad esempio, Batman può lanciare i batarang e usare il rampino in combattimento, oltre che per risolvere puzzle, mentre Catwoman può usare la propria frusta e chiamare in aiuto i gatti puntando un laser verso un bersaglio. Alcuni di questi gatti possono anche essere controllati direttamente dal giocatore per passare attraverso delle piccole grate e distrarre delle guardie con i miagolii.
Inoltre, viene detto: "La storia ora è focalizzata su un cast di personaggi più ristretto che sono ora più differenziati con un gameplay molto più profondo. Quindi funzioneranno bene in combinazione e volevamo darvi un sacco di opzioni per vedere tutte le capacità di questi personaggi."
Ricordiamo infine che il doppiatore di LEGO Batman in L'Eredità del Cavaliere Oscuro è un enorme fan del crociato incappucciato.