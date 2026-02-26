LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro avrà oltre 100 costumi e altri collezionabili

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro arriverà il 29 maggio su PC e console, permettendo ai fan dell'Uomo Pipistrello di vestire i panni di una manciata di personaggi, ma anche di far indossare loro una moltitudine di costumi.
In generale, possiamo aspettarci una buona quantità di collezionabili da trovare nel mondo di gioco di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro.
Il commento sui costumi di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
Parlando con IGN USA durante il Fan Fest 2026, Jonathan Smith - Head of Development presso TT Games - ha raccontato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro vuole permettere ai giocatori di trovare molteplici collezionabili e godersi così una Bat Caverna piena di cimeli.
"Vi daremo più di cento diversi costumi da collezionare, così che possiate vivere quel momento in cui avete tutte quelle tute per tutti i personaggi ben disposte di fronte a voi, colorate e gloriose. Sarete spinti a voler completare quella collezione".
Inoltre, spiega che non teme di allontanare i fan dei giochi LEGO proponendo combattimenti più simili a quelli dei giochi Arkham. Ritiene che i giochi LEGO siano adatti a tutte le età e proporre più tipi di contenuti fa sì che persone diverse saranno interessate al gioco e nessuno ne sarà allontanato.
Segnaliamo infine che il doppiatore di LEGO Batman in L'Eredità del Cavaliere Oscuro è un enorme fan del crociato incappucciato.