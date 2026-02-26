La fotocamera del Galaxy S26 accoglie la traduzione in tempo reale: vediamo come funziona

L'app fotocamera del Galaxy S26 presenta una nuova funzione che Samsung ha introdotto silenziosamente. Si tratta di una novità inedita mai vista su un Galaxy, ovvero la traduzione in tempo reale. Ovviamente ricordiamo che Samsung ha già implementato un sistema di traduzione sovrapposta su alcuni modelli precedenti, ma in questo caso i cambiamenti (e i miglioramenti) sono notevoli. Vediamoli nel dettaglio.
Come funziona il nuovo sistema di traduzione
Questa funzione è in grado di sostituire il testo in lingua straniera in tempo reale. Ciò significa che non verrà mostrato il testo tradotto in un riquadro, bensì resterà ancorato alla sua posizione originale anche mentre si sposta la fotocamera. In poche parole, cartelli stradali, etichette o istruzioni verranno tradotti e seguiranno in modo naturale i movimenti della scena davanti a voi.
La traduzione si basa sul sistema Overlay Translation già visto in precedenza a partire dalla serie S22. Quest'ultimo, tuttavia, analizza dapprima l'immagine, riconosce il testo attraverso OCR, rimuove la scritta originale e ricostruisce lo sfondo con tecniche di riempimento IA. La differenza principale è che l'Overlay Translation funziona solo su contenuti statici, mentre la nuova funzione traduce in tempo reale anche mentre si muove lo smartphone.
È possibile provarla facendo quanto segue:
- Puntate la fotocamera sul testo o sull'immagine da tradurre
- Toccate il pulsante T per tradurre in tempo reale
- Successivamente, il testo tradotto si sposterà insieme alla visuale
Compromessi e complessità tecniche
Questa funzione si basa sulla velocità, quindi sulla traduzione immediata. Operazioni più specifiche, ad esempio la ricostruzione dello sfondo tramite AI in-painting, sono per ora limitate alle immagini statiche presenti nella Galleria o nei contenuti web.
Attualmente è un'esclusiva della serie Galaxy S26, ma Samsung punta a un'espansione su larga scala anche per i modelli futuri, man mano che la potenza di elaborazione migliorerà. Nel frattempo, Samsung ha confermato che non sono disponibili opzioni per ridurre lo sfarfallio del display.