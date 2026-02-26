La fotocamera del Galaxy S26 accoglie la traduzione in tempo reale: vediamo come funziona

L'app fotocamera del Galaxy S26 presenta una nuova funzione che Samsung ha introdotto silenziosamente. Si tratta di una novità inedita mai vista su un Galaxy, ovvero la traduzione in tempo reale. Ovviamente ricordiamo che Samsung ha già implementato un sistema di traduzione sovrapposta su alcuni modelli precedenti, ma in questo caso i cambiamenti (e i miglioramenti) sono notevoli. Vediamoli nel dettaglio.