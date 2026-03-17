Samsung Galaxy Z Fold 8 potrebbe avere una batteria più capiente, secondo indiscrezioni

I possibili miglioramenti del pieghevole

Secondo quanto riportato dalla testata Galaxy Club, il prossimo Z Fold 8 dovrebbe accogliere due batterie, una da 2.485 mAh e una da 2.369 mAh, per un totale di 4.754 mAh (un aumento del 13% rispetto ai 4.272 mAh nominali dello Z Fold 7).

Ricordiamo infatti che la batteria del modello attuale ha una capacità tipica di 4.400 mAh, mentre il prossimo smartphone avrà probabilmente una capacità tipica di 5.000 mAh, con conseguenti miglioramenti in termini di autonomia. Si tratterebbe anche di un ulteriore passo avanti, dato che i telefoni Z Fold hanno avuto la stessa capacità tipica per diversi anni.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Chiaramente per ora si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite ufficiali. Tuttavia, questa notizia coincide con le indiscrezioni già riportate in precedenza dal leaker Digital Chat Station su Weibo.