Samsung Galaxy Z Fold 8 potrebbe avere una batteria più capiente, secondo indiscrezioni

Trapelano nuove informazioni sul prossimo modello pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold 8. Secondo quanto emerso, questo smartphone dovrebbe accogliere alcuni miglioramenti specifici, rispetto all'attuale Z Fold 7. Si parla più precisamente di una batteria più capiente, con conseguenti benefici in termini di autonomia. Discorso diverso per il modello Z Flip 8, la cui batteria dovrebbe essere invariata, insieme al comparto fotografico.
I possibili miglioramenti del pieghevole
Secondo quanto riportato dalla testata Galaxy Club, il prossimo Z Fold 8 dovrebbe accogliere due batterie, una da 2.485 mAh e una da 2.369 mAh, per un totale di 4.754 mAh (un aumento del 13% rispetto ai 4.272 mAh nominali dello Z Fold 7).
Ricordiamo infatti che la batteria del modello attuale ha una capacità tipica di 4.400 mAh, mentre il prossimo smartphone avrà probabilmente una capacità tipica di 5.000 mAh, con conseguenti miglioramenti in termini di autonomia. Si tratterebbe anche di un ulteriore passo avanti, dato che i telefoni Z Fold hanno avuto la stessa capacità tipica per diversi anni.
Chiaramente per ora si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite ufficiali. Tuttavia, questa notizia coincide con le indiscrezioni già riportate in precedenza dal leaker Digital Chat Station su Weibo.
Poche novità per il Galaxy Z Flip 8
Come vi abbiamo anticipato, il Galaxy Z Flip 8 non dovrebbe introdurre particolari novità sostanziali. Sembra infatti che la batteria avrà una capacità tipica di 4.300 mAh, quindi la stessa del Galaxy Z Flip 7. Potrebbero esserci alcuni miglioramenti in termini di autonomia, ma per ora non è ancora possibile darlo per certo.
Anche il comparto fotografico dovrebbe restare invariato, precisamente con una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP e una frontale da 10 MP. Nel frattempo, Apple si prepara a competere con Samsung con il suo primo pieghevole in arrivo.