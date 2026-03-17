AliExpress mette in offerta le cuffie Beats: Studio Pro e Solo 4 sono in promozione, risparmia con i codici sconto dedicati

Le cuffie Beats Studio Pro e Beats Solo 4 rappresentano due soluzioni di fascia alta della gamma Beats , pensate rispettivamente per chi cerca un'esperienza immersiva e per chi privilegia comfort e durata della batteria..

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di due modelli di cuffie targate Beats tramite l'applicazione di un codice sconto.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Le Beats Studio Pro si distinguono per la piattaforma acustica personalizzata che offre un suono ricco e avvolgente, ideale sia per ascoltare musica che per chiamate. Supportano audio lossless via USB-C e dispongono di tre profili audio integrati, ANC adattiva e modalità Trasparenza per un controllo completo sull'esperienza sonora. La batteria garantisce fino a 40 ore di autonomia.

A sinistra Beats Studio Pro, a destra Beats Solo 4

Le Beats Solo 4, invece, puntano su ergonomia e comfort: archetto Flex-grip, padiglioni regolabili e cuscinetti morbidi assicurano una vestibilità stabile e piacevole per tutto il giorno. Anche qui troviamo audio spaziale personalizzato, audio lossless via USB-C o cavo da 3,5 mm e driver aggiornati per un suono potente. La batteria è più duratura, fino a 50 ore, e la ricarica rapida Fast Fuel di 10 minuti consente fino a 5 ore di ascolto.