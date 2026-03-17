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AliExpress mette in offerta le cuffie Beats: Studio Pro e Solo 4 sono in promozione, risparmia con i codici sconto dedicati

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di due modelli di cuffie Beatrs: Studio Pro e Solo 4.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/03/2026
Beats Studio Pro

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di due modelli di cuffie targate Beats tramite l'applicazione di un codice sconto.

Le cuffie Beats Studio Pro e Beats Solo 4 rappresentano due soluzioni di fascia alta della gamma Beats, pensate rispettivamente per chi cerca un'esperienza immersiva e per chi privilegia comfort e durata della batteria..

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Le Beats Studio Pro si distinguono per la piattaforma acustica personalizzata che offre un suono ricco e avvolgente, ideale sia per ascoltare musica che per chiamate. Supportano audio lossless via USB-C e dispongono di tre profili audio integrati, ANC adattiva e modalità Trasparenza per un controllo completo sull'esperienza sonora. La batteria garantisce fino a 40 ore di autonomia.

A sinistra Beats Studio Pro, a destra Beats Solo 4
A sinistra Beats Studio Pro, a destra Beats Solo 4

Le Beats Solo 4, invece, puntano su ergonomia e comfort: archetto Flex-grip, padiglioni regolabili e cuscinetti morbidi assicurano una vestibilità stabile e piacevole per tutto il giorno. Anche qui troviamo audio spaziale personalizzato, audio lossless via USB-C o cavo da 3,5 mm e driver aggiornati per un suono potente. La batteria è più duratura, fino a 50 ore, e la ricarica rapida Fast Fuel di 10 minuti consente fino a 5 ore di ascolto.

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