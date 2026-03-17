Per il CEO di Hasbro l'industria dei videogiochi deve fare le cose in modo differente

Uno dei problemi principali, secondo lui, è l'aumento vertiginoso dei costi di sviluppo : "Se vuoi sviluppare un videogioco AAA, servono almeno mille anni-uomo di lavoro". Questo significa che, a fronte di un pubblico che cresce molto lentamente, i costi aumentano più velocemente rispetto sia alla crescita del mercato, sia alla capacità di fissare dei prezzi che siano sostenibili. Secondo Cocks, l'unica possibilità è quella di cambiare approccio.

Il CEO di Hasbro, Chris Cocks , ritiene che l'industria dei videogiochi si trovi in una fase in cui deve "ripensare le cose" seguendo un percorso diverso . Pur riconoscendo che il settore continua a crescere, sottolinea come non si tratti più di una crescita a doppia cifra: il mercato si sta espandendo, ma a ritmi ridotti e in modi non sempre positivi.

Contenere i costi a tutti i costi

Una possibile soluzione riguarda l'organizzazione del lavoro: invece di concentrarsi sempre sui poli tradizionali come gli Stati Uniti, Cocks suggerisce di guardare altrove, ad esempio nel Sud-est asiatico, in Cina o nell'Europa orientale, combinando i talenti a basso costo e facilmente sfruttabili di questi luoghi con team che conoscono bene i mercati di riferimento. Questo permetterebbe di contenere i costi senza rinunciare alla qualità.

Cocks ha riflettuto anche sull'intelligenza artificiale, che i giocatori non hanno ancora accettato: "Penso che molti gamer oggi non amino l'IA nei giochi, ma credo che prima o poi qualcuno capirà come usarla creandoci titoli divertenti e di alta qualità".

Alla base di tutto c'è una logica economica concretissima: "È un'equazione classica: i tuoi costi in ingresso sono X, il tuo output è Y. Come fai a garantire che il rapporto tra X e Y sia accettabile rispetto ai rischi che corri?". Questo perché ogni videogioco ha solo tra il 20% e il 30% di probabilità di successo, con i progetti riusciti che devono compensare i fallimenti.

Parlando di modelli di business, Cocks sottolinea che non esiste una sola strada da seguire per guadagnare soldi: tutto dipende dall'editore e dal brand. Per Hasbro, le strategie da seguire sono tre: rafforzare marchi già molto forti come Magic: The Gathering Arena, puntare sulle licenze digitali (un'attività ad alto margine che amplia la diffusione dei brand) e investire in modo selettivo nella pubblicazione diretta.

Interessante anche la scelta di evitare modelli complessi come free-to-play o battle pass, preferendo un approccio più tradizionale: "Ecco il prezzo del gioco. Hai 40-50 ore di contenuti, ti diverti molto e poi, si spera, vorrai comprare il seguito".