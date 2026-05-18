Apparentemente, l'obiettivo del team cinese è di creare lo spazio per quella che si pone nelle intenzioni come una nuova generazione di esperienze free-to-play asiatiche, caratterizzate da valori produttivi notevoli, grafiche mai così spettacolari e ambientazioni open world sulla carta ricche di attività con cui cimentarsi, al di là dei soli combattimenti.

Neverness to Everness ha fatto il proprio debutto ufficiale su PC, PS5, iOS e Android nei giorni scorsi, dopo una lunga serie di playtest che hanno consentito agli sviluppatori di Hotta Studio di verificare la stabilità dell'infrastruttura e di rifinire le ultime meccaniche di questo interessante action RPG in stile anime.

Tali abilità gli consentono di affrontare in duello e scacciare le mostruose creature che invadono sempre più di frequente la città di Hetereau , esattamente come fanno gli agenti del Bureau of Anomaly Control: un'unità governativa nata appunto per contrastare questo pericoloso fenomeno e formata da combattenti dotati di poteri speciali.

Rispetto a quando abbiamo provato la beta di Neverness to Everness , la trama del gioco chiaramente non è cambiata né ha introdotto momenti più brillanti dopo il superamento della fase introduttiva, in cui facciamo la conoscenza del protagonista (o della protagonista), che ha perso la memoria, come al solito , ma scopre di possedere delle abilità molto particolari.

Tante attività, pochi acuti

La versione finale di Neverness to Everness ha per molti versi confermato le perplessità che avevamo espresso nei confronti della beta, mettendoci a disposizione uno scenario open world molto ampio e senza dubbio bello da vedere, in cui ci si trova a girare passando da una quest all'altra, alternando fasi "investigative" e combattimenti. Le attività secondarie sono però spesso noiose, vedi ad esempio le corse in auto, che poggiano sulle basi di un modello di guida mediocre.

Una corsa in auto in Neverness to Everness

Al nostro personaggio viene concessa un'enorme libertà, visto che può girare senza limitazioni fra le strade di Hetereau, confiscare una vettura (oppure richiamarne una in suo possesso), arrampicarsi sulle case e saltare da un tetto all'altro planando, ma nel momento in cui questi meccanismi non risultano divertenti è chiaro che c'è un problema.

Banalmente, sarebbe bastato mettere in scena un maggior numero di combattimenti per vivacizzare l'esperienza e mantenere ritmi discretamente alti: in quel frangente il gameplay, per quanto semplice e spesso privo di una vera sfida (si lotta premendo un unico pulsante, con l'aggiunta di mosse speciali sottoposte a cooldown, schivate e contrattacchi), funziona molto bene e la formula tag, come quella descritta nella recensione di Zenless Zone Zero, garantisce frenesia e spettacolarità.

Una sequenza di combattimento in Neverness to Everness

In generale, quello che è il percorso principale di Neverness to Everness, ovverosia le sue missioni centrali, riesce a offrire un buon intrattenimento e sequenze di grande impatto, con anche scontri con i boss e situazioni diverse dal solito. Il problema è tutto ciò che fa da contorno a questo nucleo, fra grinding e fetch quest, con l'unica eccezione della modalità cooperativa in stile extraction.