Neverness to Everness presenta Heterau con un coinvolgente trailer

A poche ore dal lancio ufficiale di Neverness to Everness, Hotta Studio ha pubblicato un coinvolgente trailer dedicato a Heterau, la città che fa da sfondo alle avventure dei variopinti personaggi del gioco.

Più che focalizzarsi sull'azione e i combattimenti, il video fa una carrellata dei luoghi e delle attività disponibili all'interno di questo ampio open world, che trae spunto da altre produzioni orientali di successo per consegnarci un mix solido e divertente.

Disponibile su PC, PS5 e mobile con download gratuito, Neverness to Everness ci mette al comando di un combattente che entra a far parte di una speciale agenzia deputata al controllo dei fenomeni misteriosi che ormai da tempo affliggono la città.

Non mancano ovviamente i combattimenti, che riprendono un impianto simile a quello di Zenless Zone Zero, consentendoci di alternare rapidamente i personaggi della squadra e di eseguire spettacolari mosse speciali concatenate.