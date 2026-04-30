Neverness to Everness presenta Heterau con un coinvolgente trailer

A poche ore dal lancio ufficiale di Neverness to Everness, Hotta Studio ha pubblicato un coinvolgente trailer dedicato a Heterau, la città che fa da sfondo alle avventure dei variopinti personaggi del gioco.
Più che focalizzarsi sull'azione e i combattimenti, il video fa una carrellata dei luoghi e delle attività disponibili all'interno di questo ampio open world, che trae spunto da altre produzioni orientali di successo per consegnarci un mix solido e divertente.
Disponibile su PC, PS5 e mobile con download gratuito, Neverness to Everness ci mette al comando di un combattente che entra a far parte di una speciale agenzia deputata al controllo dei fenomeni misteriosi che ormai da tempo affliggono la città.
Non mancano ovviamente i combattimenti, che riprendono un impianto simile a quello di Zenless Zone Zero, consentendoci di alternare rapidamente i personaggi della squadra e di eseguire spettacolari mosse speciali concatenate.
Il tipico free-to-play o qualcosa di più?
Abbiamo provato Neverness to Everness alcune settimane fa, durante la fase beta, trovandoci di fronte a un'esperienza che parte col botto e può contare su di un comparto tecnico a tratti davvero fantastico e sensazionale.
Superata la sequenza iniziale, tuttavia, il gioco cambia ritmo e si apre a una struttura più tipicamente free-to-play: da un lato si percepisce la volontà di costruire un'esperienza molto più ampia rispetto ai classici action a missioni rapide, dall'altro i contenuti presentano una qualità fortemente variabile.
Sarà interessante scoprire se la versione completa presenta o meno le medesime criticità.