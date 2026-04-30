1

Neverness to Everness presenta Heterau con un coinvolgente trailer

Hotta Studio ha pubblicato un coinvolgente trailer per presentare la città di Heterau, che fa da sfondo alle avventure di Neverness to Everness.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/04/2026
Uno dei personaggi di Neverness to Everness
Neverness to Everness
Neverness to Everness
News Video Immagini

A poche ore dal lancio ufficiale di Neverness to Everness, Hotta Studio ha pubblicato un coinvolgente trailer dedicato a Heterau, la città che fa da sfondo alle avventure dei variopinti personaggi del gioco.

Più che focalizzarsi sull'azione e i combattimenti, il video fa una carrellata dei luoghi e delle attività disponibili all'interno di questo ampio open world, che trae spunto da altre produzioni orientali di successo per consegnarci un mix solido e divertente.

Disponibile su PC, PS5 e mobile con download gratuito, Neverness to Everness ci mette al comando di un combattente che entra a far parte di una speciale agenzia deputata al controllo dei fenomeni misteriosi che ormai da tempo affliggono la città.

Neverness to Everness ha un trailer di lancio pieno di personaggi Neverness to Everness ha un trailer di lancio pieno di personaggi

Non mancano ovviamente i combattimenti, che riprendono un impianto simile a quello di Zenless Zone Zero, consentendoci di alternare rapidamente i personaggi della squadra e di eseguire spettacolari mosse speciali concatenate.

Il tipico free-to-play o qualcosa di più?

Abbiamo provato Neverness to Everness alcune settimane fa, durante la fase beta, trovandoci di fronte a un'esperienza che parte col botto e può contare su di un comparto tecnico a tratti davvero fantastico e sensazionale.

Superata la sequenza iniziale, tuttavia, il gioco cambia ritmo e si apre a una struttura più tipicamente free-to-play: da un lato si percepisce la volontà di costruire un'esperienza molto più ampia rispetto ai classici action a missioni rapide, dall'altro i contenuti presentano una qualità fortemente variabile.

Sarà interessante scoprire se la versione completa presenta o meno le medesime criticità.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Neverness to Everness presenta Heterau con un coinvolgente trailer