Su Xbox Store sono iniziati gli sconti della Golden Week con tanti giochi da team giapponesi ma non solo

Come da tradizione, all'arrivo del periodo in questione, Xbox Store ha lanciato anche quest'anno l'iniziativa degli sconti della Golden Week, con tanti giochi Xbox Series X|S e Xbox One a prezzo ribassato, provenienti da team giapponesi ma non solo.
La Golden Week è una festività tipicamente nipponica che arriva tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, che da tempo viene ripresa da Xbox Store come occasione per lanciare una serie di sconti a tema, più spostati sulle produzioni giapponesi ma non solo, visto che vi trovano spazio anche molti altri titoli.
In questo caso, gli sconti sono attivi da oggi fino al 5 maggio, dunque avete una settimana per trovare le offerte che più vi aggradano, con la possibilità di avere una visione completa degli sconti a questo indirizzo su Xbox Store.
Una selezione tra le offerte
Come potete vedere, c'è una notevole varietà di giochi a sconto in questi saldi della Golden Week, andando dunque oltre alla tipica ambientazione giapponese o in stile anime che caratterizza il nucleo centrale dell'offerta.
Trattandosi di centinaia di giochi, vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle offerte, limitandoci qui a offrire una piccola selezione su titoli che possono risultare particolarmente interessanti.
Tra gli sconti più in vista troviamo:
- Final Fantasy 16 - 23,99€
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 47,99€
- Monster Hunter Wilds - 39,99€
- Ghostwire Tokyo: Deluxe Edition - 29,69€
- Ace Combat 7: Skies Unknown - Top Gun: Maverick Edition - 16,99€
- Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy - 24,99€
- Chrono Cross: The Radical Dreamers - 7,99€
- Bleach: Rebirth of Souls Deluxe Edition - 47,49€
- Code Vein II Deluxe Edition - 67,49€
- Dark Souls: Remastered - 19,99€
- Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition - 42,49€
- Dragon Quest 3 HD-2D Remake - 41,99€
- DOOM: The Dark Ages Premium Edition - 36,29€
- Fatal Frame 2: Crimson Butterly Remake - 39,99€
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 29,99€
- Like a Dragon: Infinite Wealth - 17,49€
- Octopath Traveler 0 - 41,99€
- Persona 5 Royal - 17,99€
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 41,99€
Come detto, questa è solo una piccola selezione dei giochi in offerta, che peraltro comprendono anche diversi titoli in retrocompatibilità per Xbox One e Xbox 360.