Xbox consente di acquistare tre giochi al prezzo di uno con una nuova promo sui giochi indie

Tra i giochi più noti che si possono selezionare troviamo Valheim , Untitled Goose Game , Poppy Playtime, The Artful Escape, Genesis Noir e altri, dunque l'offerta speciale è sicuramente da tenere d'occhio.

Si tratta di un'iniziativa interessante perché comprende davvero una notevole quantità di titoli e, di fatto, consente di ottenere tre giochi al prezzo di uno, tra i quali anche giochi di un certo interesse, nonostante il catalogo contenga anche molti titoli indie non proprio conosciutissimi.

Titoli non conosciutissimi ma interessanti

La nuova promozione è valida da oggi fino al 29 gennaio e può essere vista direttamente dall'interfaccia della console o su Xbox App, dunque vi rimandiamo a una o l'altra per avere una visione completa dei titoli in offerta, che sono veramente tanti.

Alcuni dei giochi in offerta

Il fatto è che il gioco da acquistare per accedere ai due gratuiti è a prezzo pieno, e facendo i calcoli è probabile che altre campagne di sconti veri e proprio potrebbero essere più convenienti di questa soluzione, ma comunque si tratta di un'iniziativa interessante.

Oltre a quelli riportati sopra, tra i giochi da scegliere ci sono anche R-Type Delta, Furi, Haven e vari altri.