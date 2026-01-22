1

Xbox consente di acquistare tre giochi al prezzo di uno con una nuova promo sui giochi indie

Microsoft ha lanciato una nuova iniziativa promozionale su Xbox Store che consente di ottenere praticamente tre giochi al prezzo di uno, con una nuova mandata dedicata agli indie.

22/01/2026
Microsoft ha lanciato una nuova edizione dell'offerta "Compra uno, ottieni due gratis" diventata una sorta di tradizione su Xbox Store, che consente appunto di ottenere due titoli gratis acquistandone uno all'interno di un catalogo selezionato, in questo caso incentrato su vari titoli indie.

Si tratta di un'iniziativa interessante perché comprende davvero una notevole quantità di titoli e, di fatto, consente di ottenere tre giochi al prezzo di uno, tra i quali anche giochi di un certo interesse, nonostante il catalogo contenga anche molti titoli indie non proprio conosciutissimi.

Tra i giochi più noti che si possono selezionare troviamo Valheim, Untitled Goose Game, Poppy Playtime, The Artful Escape, Genesis Noir e altri, dunque l'offerta speciale è sicuramente da tenere d'occhio.

Titoli non conosciutissimi ma interessanti

La nuova promozione è valida da oggi fino al 29 gennaio e può essere vista direttamente dall'interfaccia della console o su Xbox App, dunque vi rimandiamo a una o l'altra per avere una visione completa dei titoli in offerta, che sono veramente tanti.

Il fatto è che il gioco da acquistare per accedere ai due gratuiti è a prezzo pieno, e facendo i calcoli è probabile che altre campagne di sconti veri e proprio potrebbero essere più convenienti di questa soluzione, ma comunque si tratta di un'iniziativa interessante.

Oltre a quelli riportati sopra, tra i giochi da scegliere ci sono anche R-Type Delta, Furi, Haven e vari altri.

