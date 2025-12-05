Sta per partire l'Xbox Winter Demo Fest 2025, con tanti giochi indie da provare

Microsoft sta per lanciare una nuova Xbox Winter Demo Fest 2025, ovvero un'iniziativa che consentirà di provare vari giochi indie con speciali versioni di prova messe a disposizione per un periodo di tempo limitato, a partire dalla prossima settimana.
Non c'è ancora una lista ufficiale completa dei giochi che faranno parte dell'iniziativa, ma possiamo aspettarci "oltre 30 titoli" con rispettive demo da testare in maniera approfondita nel corso della prossima settimana, a partire dal 9 dicembre 2025.
Ulteriori informazioni arriveranno nei prossimi giorni, compreso probabilmente l'elenco completo dei titoli che potranno essere provati attraverso le nuove demo, visto che al momento ne conosciamo solo quattro.
Oltre 30 giochi da provare
L'Xbox Winter Demo Fest 2025, così come accaduto per altre edizioni di questa iniziativa, si concentra in particolare modo sui giochi indie provenienti dal programma ID@Xbox, ovvero quello specifico di Microsoft per i giochi indipendenti.
Come riferito nel messaggio ufficiale riportato qui sopra, possiamo dunque aspettarci oltre 30 demo da parte di sviluppatori che vogliono avere feedback dai giocatori, dunque lo scopo di queste demo anche conoscitivo, per consentire anche il miglioramento di vari aspetti dei titoli in lavorazione.
Per il momento, tra le demo dei giochi previste nell'evento ci sono le seguenti:
- Contraband Police Demo
- Froggy Hates Snow Demo
- Kristala Demo
- Megabbatle Demo
Tuttavia, molti altri verranno aggiunti a breve, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte di Xbox.