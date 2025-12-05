I fan sospettano che presto Mario Kart World riceverà un DLC, annunciato a breve

Secondo alcuni fan di Nintendo, presto sarà annunciato un DLC di Mario Kart World . Le prove si troverebbero nei dati dell'applicazione Nintendo Today, cui recentemente è stato aggiunto un nuovo tema dedicato a Donkey Kong. Secondo i dataminer, sembra che l'app metterà in evidenza un personaggio che ha fatto una comparsa a sorpresa in Donkey Kong Bananza .

Ora fate attenzione perché stiamo per dare qualche anticipazione su Donkey Kong Bananza. Se non volete averne, non leggete oltre.

Secondo quanto riportato, l'animazione introduttiva del nemico storico di DK, King K. Rool, dovrebbe apparire nell'app Nintendo Today il 15 dicembre. Sarà la prima volta in cui Nintendo parla pubblicamente del personaggio dato che la sua esistenza è un colpo di scena del gioco. Ma come si collega al DLC di Mario Kart World?

Facciamo un passo indietro e uno avanti. Quando Mario Kart World è stato lanciato insieme a Nintendo Switch 2, alcuni giocatori notarono che i doppiatori giapponesi di K. Rool e del boss di Bananza, Void Kong, apparivano nei crediti, nonostante i loro personaggi non comparissero nel gioco base. Sebbene sia possibile che i due doppiatori abbiano interpretato ruoli diversi, i fan lo hanno interpretato come la prova di un'espansione a tema Donkey Kong Bananza in arrivo per Mario Kart World

. Il fatto che l'animazione di K. Rool su Nintendo Today arrivi pochi giorni dopo i The Game Awards 2025, che si terranno l'11 dicembre, ha spinto i fan a collegare i puntini e a sperare in un annuncio durante l'evento condotto da Geoff Keighley. Del resto, non sarebbe la prima volta che Nintendo fa annunci durante i The Game Awards.