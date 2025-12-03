Mario Kart World ha ricevuto il nuovo update 1.4.0 che modifica vari aspetti su piste e oggetti

L'opzione in questione è anche una regola che può essere stabilita all'interno di una partita multiplayer, tra le impostazioni della stanza in modalità Online e Wireless.

Nintendo ha pubblicato oggi un grosso aggiornamento per Mario Kart World , che porta il software alla versione 1.4.0 introducendo numerosi cambiamenti e miglioramenti, in particolare per quanto riguarda la gestione degli oggetti ed elementi delle piste.

Tanti cambiamenti con la nuova patch

Ricordiamo che Mario Kart 8 Deluxe ha ricevuto la medesima opzione per gli oggetti personalizzati in precedenza, ma venne introdotta diversi anni dopo il lancio originale del gioco, quindi è evidente che il supporto per Mario Kart World si stia muovendo più velocemente, sfruttando anche l'esperienza maturata in precedenza.

L'opzione Oggetti Personalizzati non solo offre ai giocatori un maggiore controllo sulla loro esperienza in partita, ma vista la meccanica del nuovo capitolo potrebbe anche rendere più facile sbloccare nuovi personaggi, con la possibilità di selezionare ad esempio Kamek come unico oggetto, rendendolo non più raro.

Oltre a questa opzione sugli oggetti, il nuovo aggiornamento 1.4.0 del 3 dicembre aggiunge alcune opzioni per la musica, con la possibilità di vedere il nome della traccia attualmente in corso mettendo il gioco in pausa e da quale titolo questa eventualmente sia tratta, e l'opzione per il controllo del volume è stata inserita anche nel menù principale.

Altri elementi interessanti dell'aggiornamento includono modifiche all'aspetto di vari percorsi di intermezzo, tra i quali i tracciati con arrivo o partenza da Koopa Troopa Beach.

In base a quanto riferito, le gare dirette verso tale location richiederanno ai giocatori di compiere due giri di pista prima di tagliare il traguardo, cosa che dovrebbe ovviare alla brevità della pista.

Oltre a questi elementi più evidenti, la patch porta con sé anche una grande quantità di correzioni e aggiustamenti vari, che possono essere consultati in maniera completa leggendo le note ufficiali della patch.

Nei giorni scorsi abbiamo visto le impressionanti vendite di Nintendo Switch 2, Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, oltre ai peluche ufficiali lanciati da Nintendo.