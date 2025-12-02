Nintendo Switch 2 arriva a Macerata: Mario Kart World, Metroid Prime 4 e le nuove esclusive provabili all’EVO

Dal 5 al 7 dicembre, Nintendo porterà Nintendo Switch 2 all'EVO - Linguaggi del Gioco , il festival maceratese dedicato al videogioco come lente per leggere il presente. Si tratta di un evento che intreccia media diversi: videogiochi, giochi da tavolo, narrazioni interattive, competitivi ed esperienze immersive; e che quest'anno accoglie una corposa selezione di titoli legati al debutto della nuova console ibrida della casa di Kyoto.

Un evento che parla Nintendo

L'area Nintendo sarà ospitata nella Galleria degli Antichi Forni, uno spazio storico dalle volte antiche e con affaccio vetrato sul cuore del centro di Macerata: un luogo scenografico che fungerà da hub per provare gratuitamente alcuni titoli molto attesi o già sul mercato.

Metroid Prime 4: Beyond sarà tra i giochi presenti

Tra i titoli presenti spicca Mario Kart World, il nuovo capitolo della serie di corse Nintendo che tanto successo sta ottenendo in tutto il mondo.

Ci sarà anche Donkey Kong Bananza, un platform 3D in cui DK deve scavare sempre più a fondo in un vasto mondo sotterraneo brulicante di personaggi e oggetti da dissotterrare.

Spazio anche a Super Mario Party: Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, che espande la formula del party game con nuovi minigiochi, regole aggiornate per le sfide 2v2 e modalità inedite come Jamboree Express, un viaggio cooperativo che sfrutta i comandi stile mouse dei Joy-Con 2, e Bowser Show, una competizione a squadre basata su suoni e movimenti.

Non poteva mancare l'uscita più attesa del momento: Metroid Prime 4: Beyond, disponibile dal 4 dicembre su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. In questo nuovo capitolo, Samus Aran approda sul pianeta alieno Viewros, ricco di misteri, nuovi poteri mai visti nella serie e un cast che mescola volti inediti e ritorni inattesi.