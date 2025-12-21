4

Ecco quali giochi sono comprati dai fan di Nintendo Switch 2 secondo le più recenti classifiche dell'eShop

Nintendo Switch 2 è la console di punta le momento e gli appassionati la stanno sfruttando per giocare ai

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/12/2025
Nintendo Switch 2 con i Joy-Con 2 scollegati

Nintendo Switch 2 è la console del momento per molti appassionati, ma quali i videogiochi che tali giocatori acquistano di più? Un modo per saperlo è sfruttare le classifiche del Nintendo eShop, il negozio digitale della piattaforma della grande N.

Ora possiamo vedere i dati più recenti.

I giochi più venduti su Nintendo Switch 2 tramite eShop

Vediamo la classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2 tramite eShop nella settimana conclusasi il 21 dicembre 2025:

  1. Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition
  2. Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
  3. Hades 2
  4. Donkey Kong Bananza
  5. Red Dead Redemption 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  6. Kirby Air Riders
  7. Divinity: Original Sin 2
  8. Mario Kart World
  9. Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
  10. Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
  11. Hogwarts Legacy
  12. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
  13. Octopath Traveler 0
  14. Cast n Chill
  15. The Elder Scrolls 5: Skyrim
  16. Assassin's Creed Shadows
  17. Marvel Cosmic Invasion
  18. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
  19. Cyberpunk 2077
  20. The Rogue Prince of Persia
  21. Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
  22. Madden NFL 26
  23. Street Fighter 6
  24. Donkey Kong Bananza Bundle
  25. NBA 2K26
  26. Split Fiction
  27. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate - Nintendo Switch 2 Edition
  28. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Upgrade Pack
  29. Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World
  30. System Shock

Ecco invece la classifica che include i videogiochi disponibili solamente in formato digitale:

  1. Hades 2
  2. Red Dead Redemption
  3. Divinity: Original Sin 2
  4. Cast n Chill
  5. The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition
  6. Marvel Cosmic Invasion
  7. The Rogue Prince of Persia
  8. Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
  9. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate - Nintendo Switch 2 Edition
  10. System Shock
  11. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - Nintendo Switch 2 Edition
  12. Warhammer 40,000: Rogue Trader
  13. Ball x Pit: Nintendo Switch 2 Edition
  14. Fantasy Life i - Nintendo Switch 2 Edition
  15. Overcooked 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  16. No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
  17. Trails in the Sky 1st Chapter - Nintendo Switch 2 Edition
  18. High On Life - Nintendo Switch 2 Edition
  19. Tomb Raider: Definitive Edition
  20. Plants vs. Zombies: Replanted
  21. Wild Hearts S
  22. PowerWash Simulator 2
  23. Deltarune
  24. Hello Kitty: Island Adventure - Nintendo Switch 2 Edition
  25. Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition
  26. LEGO Voyagers
  27. Arcade Archives 2 The Outfoxies
  28. Skate Story
  29. Ultimate Sheep Raccoon
  30. Inazuma Eleven: Victory Road - Nintendo Switch 2 Edition
Sull'eShop sono iniziate le Offerte Invernali con tantissimi sconti per giochi Nintendo Switch e Switch 2

Come potete vedere, Hades 2 si trova in Top 3 in entrambe le classifiche, riconfermando l'enorme successo del videogioco. Ottimo anche il risultato di Metroid Prime 4, che riesce a battere persino Pokèmon, che con Z-A sta ottenendo grandi risultati.

Diteci, quali di questi videogiochi avete acquistato recentemente?

