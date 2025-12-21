0

Gran Turismo 7 ha raggiunto cifre incredibili: gli utenti mensili aumentano sempre di più

Il produttore del gioco di guida Gran Turismo 7, esclusivo di PS4 e PS5, ha svelato che il numero di giocatori attivi a livello mensile è molto elevato e continua ad aumentare.

21/12/2025
Gran Turismo 7 è assolutamente un successo e recentemente il produttore della serie Kazunori Yamauchi ha svelato quanto grande.

In una intervista con GTPLanet alle Gran Turismo World Series 2025 World Finals a Fukuoka (Giappone), Yamauchi ha svelato che il videogioco di guida sta mantenendo una media di due milioni di utenti attivi mensili e il numero sta crescendo.

Le parole del produttore di Gran Turismo 7

"Gran Turismo 7 è stato pubblicato da diversi anni, ma nonostante ciò gli utenti attivi sono attualmente oltre 2 milioni e il numero di nuovi utenti è in aumento", ha dichiarato Yamauchi.

Continua spiegando: "La condizione in cui si trova ora Gran Turismo 7 è probabilmente la migliore di qualsiasi titolo di Gran Turismo che abbiamo avuto in passato. Non avevamo mai sperimentato un fenomeno del genere prima d'ora, e nemmeno PlayStation".

Gran Turismo 7 diventa grande con l'aggiornamento gratuito Spec III e il DLC Power Pack Gran Turismo 7 diventa grande con l’aggiornamento gratuito Spec III e il DLC Power Pack

Ciò che rende tutto questo particolarmente degno di nota è che la crescita sta avvenendo senza la tradizionale strategia del far calare in modo definitivo il prezzo del gioco per attirare novi giocatori. Questo fa supporre che i guadagni per la vendita del gioco siano mediamente elevati. Inoltre, GT 7 propone varie microtransazioni e pacchetti a pagamento come il Power Pack, quindi è possibile che gli autori stiano vedendo incassi regolari grazie ad esse.

GTPlanet specula anche sul fatto che questo successo potrebbe condizionare lo sviluppo di Gran Turismo 8, spingendo il team a continuare a supportare l'attuale capitolo invece che passare a uno nuovo ancora per lungo tempo.

