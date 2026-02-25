Sony avrebbe testato Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2

Secondo il giornalista di Windows Central Jeff Grubb, Polyphony avrebbe fatto girare Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2 . Secondo lui, non va immaginato che Sony stia pensando di convertire i suoi giochi first party per la console di Nintendo. Semplicemente, si sarebbe trattata di una conversione fatta a scopo sperimentale, per studiare le potenzialità della console della concorrenza.

Niente annunci

Quindi, non aspettiamoci annunci nel merito, perché vedere arrivare Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2 è altamente improbabile.

Se vi interessa questo passaggio andate al minuto 27:15 del video, dove se ne parla.

Gran Turismo 7 è l'ultima incarnazione della serie di simulatori di guida di Polyphony Digital, uno dei PlayStation Studios. È stato pubblicato il 4 marzo 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, con supporto per PlayStation VR2 (periferica ormai sparita dai radar, vista la scarsità di annunci relativi).

Da allora ha ricevuto numerosi aggiornamenti, che hanno aggiunto molti contenuti, comprese auto e circuiti. Nella nostra recensione, scrivemmo: "Anche se con degli evidenti limiti, era dai tempi di PlayStation 2 che non vedevamo un Gran Turismo tanto convincente. Con il pad o con il volante, qui guidare è un sogno. La carriera è molto ben congegnata, peccato solo che non sia personalizzabile in nessun modo, e che regali macchine così frequentemente. Tutto in fondo è superlativo, tranne qualche scivolone grafico e questa maledetta IA che oramai resta unica e insopportabile zavorra. Eppure, nonostante questo, il divertimento è garantito."