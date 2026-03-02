Polyphony Digital sta assumendo per il futuro di Gran Turismo: un nuovo gioco è in sviluppo?

Gran Turismo è una saga che da 25 anni appassiona gli amanti di automobili e videogiochi e Polyphony Digital, autore di GT, è pronta a continuare a farlo per lungo tempo.

Le proposte di lavoro di Gran Turismo

Al momento della scrittura ci sono 18 offerte di lavoro presso Polyphony Digital per Gran Turismo per ruoli come artisti CG, artisti tecnici e project manager, tutti per le sedi giapponesi della compagnia.

Inoltre, nella pagina c'è un messaggio in lingua inglese che presumiamo sia stato scritto da Kazunori Yamauchi, fondatore di Polyphony Digital. Ecco cosa afferma: "Continuiamo a produrre la serie Gran Turismo da oltre 25 anni. La ragione principale per cui siamo stati in grado di continuare così a lungo è l'esistenza della nostra base di giocatori, e crediamo sia la prova che il duro lavoro a cui abbiamo dedicato le nostre vite abbia risuonato profondamente in loro."

"Siamo orgogliosi di aver trasformato in realtà le idee del futuro nel corso degli anni attraverso l'arte e la tecnologia. Ma pensiamo che ci sia ancora molto da fare per offrire la migliore esperienza ai nostri giocatori. Per quelli di voi che hanno quell'incessante voglia di creare, di 'creare il futuro attraverso l'arte e la tecnologia', aspettiamo la vostra passione, competenza e idee in Polyphony Digital. Polyphony Digital è una società di produzione software che è una filiale al 100% di Sony Interactive Entertainment Inc. Pianifichiamo, produciamo e gestiamo servizi incentrati sul simulatore di guida della serie 'Gran Turismo', che ha distribuito oltre 100 milioni di copie (dati calcolati fino a giugno 2025) complessive in tutto il mondo."

Il messaggio viene inoltre presentato col titolo "Stiamo ora assumendo per la produzione di 'Gran Turismo'." Tecnicamente non viene detto che si tratti di un nuovo capitolo, ma è possibile che sia così.

Segnaliamo infine che Sony avrebbe testato Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2.