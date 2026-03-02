Xiaomi sorprende al MWC 2026 con Vision GT, l’hypercar elettrica creata per Gran Turismo 7: la nuova sfida automotive dell'azienda cinese

Solo pochi anni fa sembrava impensabile che Xiaomi potesse entrare nel settore automotive. Eppure l'azienda cinese ha dimostrato il contrario con il lancio della berlina elettrica Xiaomi SU7 e del SUV elettrico Xiaomi YU7, due modelli che in Cina hanno riscosso un importante successo commerciale. L'obiettivo dichiarato è ora quello di espandersi oltre i confini nazionali a partire dal 2027, puntando anche al mercato europeo. Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, al termine di una conferenza dedicata all'elettronica di consumo, l'azienda ha stupito il pubblico con un classico "one more thing": la presentazione della Xiaomi Vision GT. Si tratta di una hypercar elettrica concept sviluppata esclusivamente per il celebre simulatore di guida Gran Turismo 7.

Vision GT e la collaborazione tra Xiaomi e Polyphony Digital Non è la prima collaborazione tra Xiaomi e Polyphony Digital: già in passato era stato annunciato l'arrivo della SU7 Ultra all'interno del gioco. Con Vision GT, però, il livello si alza ulteriormente. Il progetto nasce per offrire ai giocatori PlayStation di tutto il mondo un'esperienza di guida estrema e futuristica, sfruttando la libertà creativa che solo un'auto virtuale può garantire. La concept auto poggia su una piattaforma con architettura a 900 Volt e presenta uno studio aerodinamico molto raffinato. Il design è aggressivo: all'anteriore spiccano un ampio splitter e fari con firma luminosa a T, mentre di profilo si nota una pinna aerodinamica pronunciata. Al posteriore domina un diffusore dalle forme esagerate, pensato per massimizzare il carico aerodinamico.