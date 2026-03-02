Dal gaming pieghevole alla AI ambient: il Legion Go Fold Concept è il simbolo della nuova visione Lenovo direttamente dal MWC 2026

Al MWC 2026 Lenovo presenta PC AI ready, concept modulari e l'ecosistema Lenovo Qira. Protagonista assoluto è il Legion Go Fold Concept che unisce gaming e produttività

Al MWC 2026 Lenovo presenta un ecosistema professionale sempre più orientato all'IA, alla riparabilità e alla gestione su larga scala. L'obiettivo è offrire piattaforme "AI ready" capaci di adattarsi a flussi di lavoro distribuiti, con sicurezza integrata e cicli di vita più lunghi. In questo contesto spicca il ThinkBook Modular AI PC Concept, che introduce un'architettura modulare basata sull'idea "carry small, use big": un sistema da 14 pollici ultrasottile che può espandere il display fino a circa 19 pollici grazie a moduli intercambiabili, tastiera staccabile e I/O modulari. La linea ThinkPad T14 Gen 7 e ThinkPad T16 Gen 5 rafforza il concetto di workhorse aziendale con elevati punteggi di riparabilità iFixit, mentre il ThinkPad X13 Detachable amplia la produttività mobile con penna integrata e componenti sostituibili. Nel segmento rugged debutta il ThinkTab X11, pensato per logistica, industria e frontline.

Il cuore dell'innovazione consumer e gaming: Legion Go Fold Concept Se il business punta su modularità e gestione, il vero elemento di rottura per in ambito gaming è il Legion Go Fold Concept. Questo concept ridefinisce il gaming handheld grazie a un display POLED pieghevole che passa da 7,7" a 11,6", combinando controller staccabili e modalità multiple: handheld tradizionale, split screen verticale, schermo esteso orizzontale e desktop mode con tastiera wireless. È l'esempio più concreto di hardware adattivo capace di fondere gioco e produttività in un unico dispositivo. Il Go Fold dimostra come i display flessibili possano trasformare l'esperienza d'uso: da console portatile compatta a piattaforma immersiva più ampia, fino a soluzione ibrida per lavorare o navigare. AMD interrompe gli aggiornamenti driver per il Ryzen Z1 Extreme: niente più supporto per Legion Go e ROG Ally? Non è solo un esercizio di stile, ma una visione su come un unico device possa adattarsi a spazi, tempi e contesti diversi. Accanto a questo concept troviamo lo Yoga Book Pro 3D Concept, laptop 3D senza occhiali per creator, e nuovi dispositivi come Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition, Yoga Pro 7a, IdeaPad Slim 5i Ultra, Legion 7a e Legion Tab (8.8", 5).

L'ecosistema unificato di Lenovo Qira A unire tutto è Lenovo Qira, la nuova Personal Ambient Intelligence integrata a livello di sistema su PC, tablet e smartphone Motorola. Qira non è un'app isolata, ma un layer intelligente che comprende il contesto tra dispositivi, sincronizza workflow e anticipa le esigenze dell'utente. Legion Go Fold Concept desktop mode Distribuita inizialmente su oltre 20 dispositivi delle famiglie Yoga, IdeaPad, Legion e ThinkPad, Qira rappresenta il ponte tra hardware innovativo e AI proattiva. In questo scenario, il Legion Go Fold Concept assume un valore ancora più strategico: un dispositivo pieghevole e modulare diventa ancora più potente quando supportato da un'intelligenza capace di adattare prestazioni, suggerimenti e continuità tra gaming, lavoro e intrattenimento.