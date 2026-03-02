Dal gaming pieghevole alla AI ambient: il Legion Go Fold Concept è il simbolo della nuova visione Lenovo direttamente dal MWC 2026

Al MWC 2026 Lenovo presenta un ecosistema professionale sempre più orientato all'IA, alla riparabilità e alla gestione su larga scala. L'obiettivo è offrire piattaforme "AI ready" capaci di adattarsi a flussi di lavoro distribuiti, con sicurezza integrata e cicli di vita più lunghi.
In questo contesto spicca il ThinkBook Modular AI PC Concept, che introduce un'architettura modulare basata sull'idea "carry small, use big": un sistema da 14 pollici ultrasottile che può espandere il display fino a circa 19 pollici grazie a moduli intercambiabili, tastiera staccabile e I/O modulari.
La linea ThinkPad T14 Gen 7 e ThinkPad T16 Gen 5 rafforza il concetto di workhorse aziendale con elevati punteggi di riparabilità iFixit, mentre il ThinkPad X13 Detachable amplia la produttività mobile con penna integrata e componenti sostituibili. Nel segmento rugged debutta il ThinkTab X11, pensato per logistica, industria e frontline.
Il cuore dell'innovazione consumer e gaming: Legion Go Fold Concept
Se il business punta su modularità e gestione, il vero elemento di rottura per in ambito gaming è il Legion Go Fold Concept. Questo concept ridefinisce il gaming handheld grazie a un display POLED pieghevole che passa da 7,7" a 11,6", combinando controller staccabili e modalità multiple: handheld tradizionale, split screen verticale, schermo esteso orizzontale e desktop mode con tastiera wireless.
È l'esempio più concreto di hardware adattivo capace di fondere gioco e produttività in un unico dispositivo. Il Go Fold dimostra come i display flessibili possano trasformare l'esperienza d'uso: da console portatile compatta a piattaforma immersiva più ampia, fino a soluzione ibrida per lavorare o navigare.
Non è solo un esercizio di stile, ma una visione su come un unico device possa adattarsi a spazi, tempi e contesti diversi. Accanto a questo concept troviamo lo Yoga Book Pro 3D Concept, laptop 3D senza occhiali per creator, e nuovi dispositivi come Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition, Yoga Pro 7a, IdeaPad Slim 5i Ultra, Legion 7a e Legion Tab (8.8", 5).
L'ecosistema unificato di Lenovo Qira
A unire tutto è Lenovo Qira, la nuova Personal Ambient Intelligence integrata a livello di sistema su PC, tablet e smartphone Motorola. Qira non è un'app isolata, ma un layer intelligente che comprende il contesto tra dispositivi, sincronizza workflow e anticipa le esigenze dell'utente.
Distribuita inizialmente su oltre 20 dispositivi delle famiglie Yoga, IdeaPad, Legion e ThinkPad, Qira rappresenta il ponte tra hardware innovativo e AI proattiva. In questo scenario, il Legion Go Fold Concept assume un valore ancora più strategico: un dispositivo pieghevole e modulare diventa ancora più potente quando supportato da un'intelligenza capace di adattare prestazioni, suggerimenti e continuità tra gaming, lavoro e intrattenimento.
Prezzi e disponibilità della nuova lineup Lenovo dal MWC 2026
Dal MWC 2026, dunque, arriva una nuova lineup molto interessante per quanto concerne Lenovo, scopriamo i prezzi stimati di tutti i device citati:
- Prezzi stimati EMEA (business):
- ThinkPad T14 Gen 7, da 1.399€
- ThinkPad T16 Gen 5, da 1.499€
- ThinkPad T14s Gen 7, da 1.699€
- ThinkPad T14s 2 in 1 Gen 2, da 1.749€
- ThinkPad X13 Detachable, da 1.949€
- ThinkTab X11, da 499€
- ThinkBook 14 2 in 1 Gen 6, da 799€
- ThinkVision M16, da 239€
- Prezzi stimati EMEA (consumer e gaming)
- Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition, da 1.799€
- Yoga Pro 7a, da 2.499€
- IdeaPad Slim 5i Ultra, da 899€
- IdeaPad Slim 3i (17", 11), da 799€
- Legion 7a, da 2.000€
- Legion Tab (8.8", 5), da 999€
- Idea Tab Pro Gen 2, da 549€
- Lenovo L16 Mobile Monitor, da 199€
- Prezzi dispositivi con integrazione Qira:
- Idea Tab Pro Gen 2: da 549€
- Yoga Slim 7i Aura Edition: da 1.149€
- ThinkPad T Series (varie configurazioni): da 1.399€
Che cosa ne pensate di questa lineup? Fatecelo sapere nei commenti.