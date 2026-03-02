Motorola presenta i nuovi smartphone Edge 70 Fusion e razr fold, insieme agli auricolari moto buds 2 plus

Al MWC 2026, Motorola ha annunciato nuovi prodotti dalle caratteristiche interessanti, partendo dal primo pieghevole a libro, il modello razr fold, all'Edge 70 Fusion. Inoltre, sono stati presentati i nuovi auricolari moto buds 2 e moto buds 2 plus. Vediamo di seguito tutte le novità.

Caratteristiche del razr fold Partiamo dal primo pieghevole a libro di Motorola. Lo smartphone presenta un display esterno da 6,6 pollici e un interno 2K LTPO da 8,09 pollici, e misura 4,55 mm quando aperto e 9,89 mm da chiuso. A garantire integrità strutturale a lungo termine è la cerniera a goccia in acciaio inossidabile, pensata per guidare ogni apertura e chiusura in modo fluido, proteggendo al tempo stesso il display. Lo smartphone può supportare oltre 10 anni di piegature quotidiane, mentre il nuovissimo Corning Gorilla Glass Ceramic 3 protegge lo schermo. Motorola razr fold Tra i principali punti di forza troviamo il comparto fotografico, caratterizzato da un sensore principale da 50 MP (sensore Sony LYTIA 828 di nuova generazione) pensato per la registrazione video cinematografica, teleobiettivo periscopico da 50 MP (Sony LYTIA 600) con supporto allo zoom ottico 3x con OIS e Super Zoom Pro fino a 100x. Inoltre, è presente un obiettivo ultra-grandangolare da 50 MP con un campo visivo di 122°, mentre la fotocamera selfie interna è da 32 MP e supporta autoritratti ad alta risoluzione e registrazione video 4K migliorata dalla tecnologia Quad Pixel. Nonostante le dimensioni dello smartphone, è presente una batteria da 5000 mAh con ricarica TurboPower 80 W in grado di offrire oltre 12 ore di autonomia in soli 12 minuti. È disponibile anche la ricarica wireless da 50 W. Motorola razr fold Questo modello adotta, inoltre, un processore Snapdragon 8 Gen 5, pensato per offrire una reattività ultra-frluida. Supporta inoltre multitasking e gaming con 16 GB di RAM e offre fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Non mancano diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, pensate per consentire interazioni quotidiane più intuitive ed efficienti con moto AI. Alcune funzionalità come "Catch me Up" forniscono riassunti personalizzati delle notifiche, mentre "Pay attention" offre la trascrizione in tempo reale di conversazioni importanti. Potrete anche usufruire di un ampio ecosistema di servizi IA, come Gemini di Google, Perplexity o Microsoft Copilot. Questo smartphone sarà disponibile in Italia successivamente, con un prezzo di partenza di 1.999 €. Vi aggiorneremo non appena verrà comunicata la data effettiva. Inoltre, è possibile acquistare separatamente moto pen ultra, con punta ultra-fine, rilevamento dell'inclinazione, bassa latenza e una batteria che dura tutto il giorno.

Caratteristiche del Motorola edge 70 Fusion Questo smartphone offre un'esperienza premium adatta ai più esigenti, con un'attenzione particolare al comfort. Il design curvo su tutti i lati lo rende elegante, mentre le finiture ispirate al nylon e al lino sono progettate per resistere all'usura quotidiana offrendo una sensazione confortevole. Inoltre, è certificato IP68 e IP69 per la resistenza ad acqua e polvere, mentre la certificazione MIL-STD-810H e la protezione Corning Gorilla Glass 7i contribuiscono alla sua longevità. Motorola Edge 70 fusion Troviamo un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K Super HD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità di picco di 5200 nit. Con Dolby Atmos l'esperienza audio è ancora più ricca e immersiva, ma il dispositivo è dotato anche di doppi altoparlanti stereo con supporto Hi-Res Audio. All'interno è presente il processore Snapdragon 7s Gen 3 per prestazioni fluide e reattive. I clienti potranno scegliere tra una batteria da 7.000 mAh o 5.200 mAh con ricarica TurboPower da 68 W. Il comparto fotografico adotta per la prima volta il sensore Sony LYTIA 710 ed è strutturato così di seguito: sensore principale da 50 MP con OIS, obiettivo ultrawide + Macro da 13 MP e una fotocamera selfie da 32 MP con registrazione 4K. A contribuire è moto ai che offre maggiore chiarezza alle foto, assistenza in tempo reale e organizzazione intelligente. Motorola edge 70 Fusion Anche in questo caso la data di disponibilità verrà comunicata successivamente. Nel frattempo, lo smartphone con batteria da 5.200 mAh avrà un prezzo di partenza di 419 € nella versione 8/256 GB, mentre il modello con batteria da 7.000 mAh avrà un prezzo di partenza di 439 euro nella versione 8/256GB e 469 euro nella versione 12/256GB. Dal gaming pieghevole alla AI ambient: il Legion Go Fold Concept è il simbolo della nuova visione Lenovo direttamente dal MWC 2026

La nuova collezione FIFA World Cup 26 Non è tutto, perché Motorola ha annunciato anche l'espansione della sua collezione collezione FIFA World Cup 26. I due smartphone, ovvero razr fold ed edge 70 Fusion saranno disponibili in queste varianti speciali. Ogni dispositivo incorpora il marchio ufficiale FIFA World Cup 26 e accenti placcati in oro 24 carati. La cover posteriore del razr fold presenta un motivo a punti in rilievo e testurizzato, ispirandosi alle texture e ai materiali del gioco. Anche l'edge 70 fusion ha una cover posteriore realizzata con una finitura testurizzata che richiama la texture di un pallone da calcio, con accenti Batwing e un design esclusivo. Motorola nella variante FIFA World Cup 26 Il razr fold in questa variante potrà essere preordinato dal 13 aprile a un prezzo di partenza di 2.399 € (i clienti che acquisteranno il dispositivo su motorola.com riceveranno un biglietto per una partita della FIFA World Cup 26). L'edge 70 fusion può essere preordinato da oggi al 31 marzo sul sito ufficiale a un prezzo di partenza di 499 €. A tal proposito, Motorola ha anche stretto una collaborazione con il gioco FIFA Heroes, un titolo calcistico in stile arcade. Questa partnership introduce un'esperienza di gioco progettata specificamente per il pieghevole razr fold, con l'obiettivo di dimostrare ciò che un prodotto simile può offrire al mondo del gaming. Viene infatti sfruttato l'ampio display da 8,1 pollici offrendo anche ai giocatori la possibilità di personalizzare il proprio layout in modo ottimale. Motorola al MWC 2026 "Questa collaborazione va oltre il gaming: si tratta di offrire un'esperienza che sia più veloce, più fluida e più connessa per ogni tifoso", ha detto François LaFlamme, Chief Marketing Officer di Motorola. "Lavorando a stretto contatto con Solace e FIFA, abbiamo ottimizzato FIFA Heroes per i dispositivi Motorola, in modo che i giocatori ottengano le migliori prestazioni possibili fin da subito. È un modo efficace per mostrare come la nostra tecnologia migliori il modo in cui le persone giocano, si connettono e vivono l'intrattenimento, e siamo entusiasti di condividere ancora di più nei mesi a venire."