Honor Magic V6 presentato al MWC 2026: è il primo pieghevole con certificazione IP69

Il pieghevole Honor Magic V6 è stato presentato ufficialmente in occasione del MWC 2026 di Barcellona (Mobile World Congress). Le novità introdotte dallo smartphone sono diverse, partendo da un profilo più snello a una batteria con capacità maggiore rispetto al modello Magic V5. Inoltre, tra i principali punti chiave di questo prodotto troviamo sia la certificazione IP68 che IP69 per la resistenza ad acqua e polvere. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Le caratteristiche
Rispetto al modello Magic V5 troviamo una serie di miglioramenti. Si parte da uno spessore di 8,75 mm da chiuso, rispetto ai precedenti 8,8, a fronte di una batteria con capacità maggiore: 6.660 mAh rispetto ai 5.820 mAh del Magic V5. A rendere possibile questo compromesso è la tecnologia al silicio-carbonio. Non è tutto, però: Honor ha già anticipato la futura Honor Silicon-carbon Blade Battery, pensata per offrire in futuro pieghevoli con batterie da almeno 7.000 mAh con silicio al 32% e oltre 900 Wh/L. In ogni caso, lo smartphone è dotato di due pannelli LTPO 2.0, quello esterno da 6,52 pollici e quello interno da 7,95 pollici quando aperto, con frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz. Di seguito vi mostriamo alcune immagini condivise da Dominic Preston di The Verge.
Inoltre, Honor è stata in grado di ridurre del 44% la profondità della piega, quindi è molto meno visibile. A contribuire è il vetro flessibile ultrasottile con certificazione SGS Minimized Crease. Questo pieghevole monta un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con sistema di raffreddamento a camera di vapore. Non mancano numerose funzioni basate sull'intelligenza artificiale per rendere l'esperienza dell'utente ancora più fruibile.
Altri dettagli
Come anticipato, Honor ha superato un grande traguardo con questo modello. Si tratta infatti del primo smartphone pieghevole con certificazione IP69. Ciò significa che è classificato sia per l'immersione in acqua che per l'esposizione a getti d'acqua ad alta temperatura.
Ad ogni modo, bisognerà attendere ancora un po' per la disponibilità effettiva di questo prodotto, dato che potrebbe fare il suo debutto nella seconda metà del 2026 e in mercati selezionati. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni.