Honor Magic V6 presentato al MWC 2026: è il primo pieghevole con certificazione IP69

Il pieghevole Honor Magic V6 è stato presentato ufficialmente in occasione del MWC 2026 di Barcellona (Mobile World Congress). Le novità introdotte dallo smartphone sono diverse, partendo da un profilo più snello a una batteria con capacità maggiore rispetto al modello Magic V5. Inoltre, tra i principali punti chiave di questo prodotto troviamo sia la certificazione IP68 che IP69 per la resistenza ad acqua e polvere. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Le caratteristiche

Rispetto al modello Magic V5 troviamo una serie di miglioramenti. Si parte da uno spessore di 8,75 mm da chiuso, rispetto ai precedenti 8,8, a fronte di una batteria con capacità maggiore: 6.660 mAh rispetto ai 5.820 mAh del Magic V5. A rendere possibile questo compromesso è la tecnologia al silicio-carbonio. Non è tutto, però: Honor ha già anticipato la futura Honor Silicon-carbon Blade Battery, pensata per offrire in futuro pieghevoli con batterie da almeno 7.000 mAh con silicio al 32% e oltre 900 Wh/L. In ogni caso, lo smartphone è dotato di due pannelli LTPO 2.0, quello esterno da 6,52 pollici e quello interno da 7,95 pollici quando aperto, con frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz. Di seguito vi mostriamo alcune immagini condivise da Dominic Preston di The Verge.

Inoltre, Honor è stata in grado di ridurre del 44% la profondità della piega, quindi è molto meno visibile. A contribuire è il vetro flessibile ultrasottile con certificazione SGS Minimized Crease. Questo pieghevole monta un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con sistema di raffreddamento a camera di vapore. Non mancano numerose funzioni basate sull'intelligenza artificiale per rendere l'esperienza dell'utente ancora più fruibile.