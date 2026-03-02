Segagaga è stato finalmente tradotto in inglese, ma il risultato è davvero deludente a causa dell'uso dell'IA

Segagaga, gioco di ruolo di culto uscito in esclusiva su Dreamcast, l'ultima console di Sega risalente alla fine degli anni '90, è stato finalmente tradotto in inglese. Con la pubblicazione della patch, il pubblico ha potuto finalmente giocarci in una lingua più comprensibile, ma qui sono iniziati i problemi e le conseguenti polemiche.

Segagaga è stato tradotto utilizzando sistemi basati sull'IA come DeepL e ChatGPT 4o/4.5. Il risultato è stato revisionato da esseri umani, ha rassicurato il team di sviluppo Exxistance, ma lascia comunque molto a desiderare, come hanno verificato in tanti pubblicando online degli esempi di testi non proprio piacevoli da leggere e fin troppo letterali.