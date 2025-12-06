Tempo di Segagaga: il gioco di ruolo di culto anti-PlayStation per Dreamcast sta per essere tradotto

Il traduttore Exxistance ha annunciato che il progetto di traduzione in inglese di Segagaga è quasi completato. Stiamo parlando di un gioco di ruolo giapponese di culto pubblicato in esclusiva per Dreamcast, l'ultima console di Sega, famoso per essere sostanzialmente una specie di incarnazione della console war con PlayStation.
Exxistance ha dichiarato che il progetto è stato fonte di grande gioia per lui nell'ultimo anno, rivelando anche che il manuale del gioco sarà disponibile in inglese per aiutare i giocatori, poiché Segagaga è un titolo davvero complesso e "avere il manuale tradotto aiuterà a capire cosa fare."
Un gioco eccezionale per un progetto che lo è altrettanto
Exxistance ha aggiunto anche che il team sta preparando il lancio della patch, preannunciando che il suo prossimo post conterrà il link per scaricarla.
Il lavoro di traduzione di Segagaga era stano annunciato tempo fa ed Exxistance ha sempre aggiornato sui progressi fatti, svelando il completamento dei diversi capitoli e definendo più volte il gioco un "tesoro di Sega", purtroppo poco conosciuto.
Ma di cosa parla Segagaga? Di salvare Sega dalla compagnia rivale DOGMA, facilmente individuabile come PlayStation. Si tratta di un gioco pieno di ironia e riferimenti alla storia di Sega, purtroppo mai arrivato in occidente.
Tetsu "Tez" Okano, il director del gioco, ha raccontato che il gioco fu sviluppato in segreto e fu censurato in diverse parti un mese prima dell'uscita.
Exxistance di suo è un traduttore molto attivo sulla scena di SEGA. Tra i suoi altri progetti spiccano la traduzione di Psychic Killer Taromaru e il miglioramento della traduzione inglese di Willy Wombat, entrambi pubblicati originariamente su Sega Saturn.