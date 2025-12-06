Tempo di Segagaga: il gioco di ruolo di culto anti-PlayStation per Dreamcast sta per essere tradotto

Il traduttore Exxistance ha annunciato che il progetto di traduzione in inglese di Segagaga è quasi completato. Stiamo parlando di un gioco di ruolo giapponese di culto pubblicato in esclusiva per Dreamcast, l'ultima console di Sega, famoso per essere sostanzialmente una specie di incarnazione della console war con PlayStation.

Exxistance ha dichiarato che il progetto è stato fonte di grande gioia per lui nell'ultimo anno, rivelando anche che il manuale del gioco sarà disponibile in inglese per aiutare i giocatori, poiché Segagaga è un titolo davvero complesso e "avere il manuale tradotto aiuterà a capire cosa fare."