Skybound Game Studios è stata denunciata da iam8bit per frode

Skybound Game Studios , la sussidiaria videoludica della Skybound Entertainment di Robert Kirkman, si trova ad affrontare una grana legale non da poco, visto che è stata denunciata dal produttore hardware, nonché editore, iam8bit . La compagnia è accusata di frode , violazione del contratto e furto di design originali, ed è stata presentata al tribunale di Los Angeles.

Questione di soldi

L'accusa sostiente che Skybound non abbia fornito spiegazioni riguardo ad alcune discrepanze finanziarie registrate negli anni della partnership tra le due società. Ciò ha portato iam8bit a presentare una richiesta di risarcimento contro Skybound.

Due personaggi di The Walking Dead parlano della disputa legale

La partnership tra Skybound Game Studios e iam8bit risale all'aprile 2021 e, secondo il reclamo, Skybound non avrebbe mai fornito i report finanziari mensili concordati, aggiungendo anche "milioni di dollari in voci di spesa fittizie" ai rendiconti. Per verificare la situazione, è stato coinvolto un revisore dei conti terzo, ma anche in quel caso Skybound non è riuscita a dare spiegazioni sui suoi conti.

Oltre ai problemi finanziari, iam8bit ha accusato Skybound Games di averla esclusa da un accordo relativo a Stray, il celebre action adventure con protagonista un gatto uscito su PlayStation nel 2022. Viene detto che Skybound avrebbe utilizzato dei design originali creati da iam8bit per scopi promozionali al fine di ottenere un accordo separato per la versione Nintendo Switch del gioco. Si sostiene inoltre che Skybound abbia sfruttato segreti commerciali approfittando delle creazioni artistiche di iam8bit per fini di marketing.

Da qui la richiesta di risarcimento danni e di una qualche azione punitiva, oltre al rimborso delle spese legali. Finora, Skybound Games ha rifiutato di commentare la causa.