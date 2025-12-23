Gli sviluppatori giapponesi svelano i giochi preferiti del 2025, ecco i primi 5

La rivista Famitsu ha pubblicato il tradizionale articolo "Super Popular Game Awards 2025", nel quale gli sviluppatori giapponesi eleggono i giochi preferiti dell'anno, o meglio quelli che sono risultati più interessanti ai loro occhi, stilando una top 5 in base alle votazioni.

Il primo posto, anche in questo caso, è occupato da Clair Obscur: Expedition 33, che continua dunque a raccogliere riconoscimenti ovunque in questo finale dell'anno e si conferma anche il gioco più popolare fra gli sviluppatori nipponici, in maniera piuttosto sorprendente, ma in effetti nemmeno più di tanto.

Il gioco di Sandfall non fa che riprendere una struttura di gioco nata e codificata proprio in Giappone, evolvendola con nuove caratteristiche e rilanciandola in maniera differente e perfettamente riuscita, cosa che evidentemente è stata apprezzata anche dai colleghi nipponici.