Gli sviluppatori giapponesi svelano i giochi preferiti del 2025, ecco i primi 5

La rivista Famitsu ha pubblicato il tradizionale articolo "Super Popular Game Awards 2025", nel quale gli sviluppatori giapponesi eleggono i giochi preferiti dell'anno, o meglio quelli che sono risultati più interessanti ai loro occhi, stilando una top 5 in base alle votazioni.
Il primo posto, anche in questo caso, è occupato da Clair Obscur: Expedition 33, che continua dunque a raccogliere riconoscimenti ovunque in questo finale dell'anno e si conferma anche il gioco più popolare fra gli sviluppatori nipponici, in maniera piuttosto sorprendente, ma in effetti nemmeno più di tanto.
Il gioco di Sandfall non fa che riprendere una struttura di gioco nata e codificata proprio in Giappone, evolvendola con nuove caratteristiche e rilanciandola in maniera differente e perfettamente riuscita, cosa che evidentemente è stata apprezzata anche dai colleghi nipponici.
Un primo posto signficativo
Clair Obscur: Expedition 33 domina dunque anche questa mini-classifica, a dimostrazione di come il successo del gioco Sandfall non conosca veramente confini e dimostrando come la rivisitazione di un genere storicamente giapponese come il JRPG da parte di un team francese possa essere apprezzato anche dall'ambito di sviluppo che ha dato origine al genere stesso.
Per il resto, la top five presenta altri titoli noti e forse uno un po' più sorprendente degli altri, come vediamo qui sotto.
Vediamo dunque i risultati del sondaggio di Famitsu sui giochi più popolari del 2025 tra gli sviluppatori giapponesi:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Urban Legend Demolition Center
- Donkey Kong Country Bananza
- Mario Kart World
Al di là dell'immancabile presenza dei first party Nintendo di quest'anno e di Ghost of Yotei (considerando che Ghost of Tsushima era stato tra i preferiti del suo anno), spicca la presenza di Urban Legend Demolition Center, una particolare avventura horror indie che ha catturato l'interesse degli sviluppatori in Giappone.
Il sondaggio è stato condotto su 191 partecipanti appartenenti al mondo dello sviluppo di videogiochi in Giappone.