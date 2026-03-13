I migliori narrative designer si ispirano spesso alle fanfiction erotiche dei fan e ai reality TV

Alla Game Developers Conference 2026 sono in corso diversi panel e in uno di questi Alexa Ray Corriea - esperta sceneggiatrice di Gearbox ed ex sceneggiatrice di Call of Duty - ha raccontato di dove trova l'ispirazione per nuovi contenuti.

Le particolari fonti di ispirazione del mondo dei videogiochi

La sceneggiatrice ha affermato: "Sto leggendo un sacco di fanfiction. Spendo un sacco di tempo su AO3", ovvero Archive of Our Own, un sito dedicato alle fanfiction. Corriea aggiunge poi che legge contenuti di saghe sulle quali non è al lavoro, per vedere in che direzioni stanno andando i fan. "Le persone sono molto eccitate oggigiorno", sottolinea Corriea, "quindi sto facendo un sacco di... ricerche in quegli ambiti".

In modo simile, Diandra Anne Lasrado - narrative director presso iwot games che ha speso vent'anni lavorando presso sviluppatori come BioWare e Blizzard - cita i reality TV come esempi di "eccellente design narrativo". Spiega che se vogliamo imparare come creare pura drammaticità, dobbiamo guardare Love is Blind, la serie di Netflix nella quale i candidati devono decidere chi sposare senza vedersi in faccia.

Potrebbero non sembrare le fonti di ispirazione più classiche o elevate, ma chiaramente narrative designer di professione come loro sono in grado di notare ciò che molte persone non riescono a vedere, andando oltre un giudizio superficiale.