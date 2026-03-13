LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si mostra con un nuovo video diario

TT Games ha pubblicato un nuovo video diario di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro in cui si parla di come il gioco segua il percorso dell'Uomo Pipistrello dalle origini fino alla sua affermazione come difensore di Gotham.

Il titolo attinge a piene mani all'universo narrativo DC, combinando storie ed elementi tratti da fumetti, film e serie televisive, aggiungendo però a questo impianto lo stile ironico e leggero che caratterizza da sempre i tie-in della serie LEGO, all'insegna di gag e situazioni fuori di testa che ci accompagneranno per tutto il tragitto.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro consentirà di controllare diversi personaggi iconici, fra cui Robin, Nightwing, Catwoman, Batgirl, il commissario Gordon e Talia al Ghul, ognuno dotato di abilità peculiari e un sistema di progressione che andrà a sbloccare nuovi strumenti da utilizzare nei combattimenti o durante l'esplorazione.

Il sistema di combattimento, che si rifà all'iconico Freeflow di Batman: Arkham, consegnerà ai giocatori un maggiore controllo durante gli scontri, anche qui con la possibilità di utilizzare gadget e strumenti per distrarre o stordire i nemici.