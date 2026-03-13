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LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si mostra con un nuovo video diario

Durante il Future Games Show è stato mostrato un nuovo video diario dedicato a LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro e alle sue caratteristiche.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/03/2026
Batman e Robin in LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
News Video Immagini

TT Games ha pubblicato un nuovo video diario di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro in cui si parla di come il gioco segua il percorso dell'Uomo Pipistrello dalle origini fino alla sua affermazione come difensore di Gotham.

Il titolo attinge a piene mani all'universo narrativo DC, combinando storie ed elementi tratti da fumetti, film e serie televisive, aggiungendo però a questo impianto lo stile ironico e leggero che caratterizza da sempre i tie-in della serie LEGO, all'insegna di gag e situazioni fuori di testa che ci accompagneranno per tutto il tragitto.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro consentirà di controllare diversi personaggi iconici, fra cui Robin, Nightwing, Catwoman, Batgirl, il commissario Gordon e Talia al Ghul, ognuno dotato di abilità peculiari e un sistema di progressione che andrà a sbloccare nuovi strumenti da utilizzare nei combattimenti o durante l'esplorazione.

LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, abbiamo provato l'omaggio definitivo all'universo di Batman LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, abbiamo provato l'omaggio definitivo all'universo di Batman

Il sistema di combattimento, che si rifà all'iconico Freeflow di Batman: Arkham, consegnerà ai giocatori un maggiore controllo durante gli scontri, anche qui con la possibilità di utilizzare gadget e strumenti per distrarre o stordire i nemici.

Un grande ritorno

In attesa del nuovo Batman di Rocksteady, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro segna un importante ritorno per l'eroe DC, con un'avventura che punta a rendere omaggio alla sua lunga storia.

Nel gioco non mancheranno i grandi villain dell'universo DC: da Joker al Pinguino, da Mr. Freeze a Poison Ivy, da Ra's al Ghul a Bane, oltre a numerosi altri nemici sparsi per le strade Gotham, da trovare come i tantissimi collezionabili presenti all'interno dell'avventura.

Si parla in particolare di oltre cento costumi sbloccabili, che vanno dal design originale di Batman del 1939 alle interpretazioni più moderne, inclusi i costumi di Batman e Robin tratti da LEGO Batman: Il Videogioco.

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