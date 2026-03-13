LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si mostra con un nuovo video diario

TT Games ha pubblicato un nuovo video diario di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro in cui si parla di come il gioco segua il percorso dell'Uomo Pipistrello dalle origini fino alla sua affermazione come difensore di Gotham.
Il titolo attinge a piene mani all'universo narrativo DC, combinando storie ed elementi tratti da fumetti, film e serie televisive, aggiungendo però a questo impianto lo stile ironico e leggero che caratterizza da sempre i tie-in della serie LEGO, all'insegna di gag e situazioni fuori di testa che ci accompagneranno per tutto il tragitto.
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro consentirà di controllare diversi personaggi iconici, fra cui Robin, Nightwing, Catwoman, Batgirl, il commissario Gordon e Talia al Ghul, ognuno dotato di abilità peculiari e un sistema di progressione che andrà a sbloccare nuovi strumenti da utilizzare nei combattimenti o durante l'esplorazione.
Il sistema di combattimento, che si rifà all'iconico Freeflow di Batman: Arkham, consegnerà ai giocatori un maggiore controllo durante gli scontri, anche qui con la possibilità di utilizzare gadget e strumenti per distrarre o stordire i nemici.
Un grande ritorno
In attesa del nuovo Batman di Rocksteady, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro segna un importante ritorno per l'eroe DC, con un'avventura che punta a rendere omaggio alla sua lunga storia.
Nel gioco non mancheranno i grandi villain dell'universo DC: da Joker al Pinguino, da Mr. Freeze a Poison Ivy, da Ra's al Ghul a Bane, oltre a numerosi altri nemici sparsi per le strade Gotham, da trovare come i tantissimi collezionabili presenti all'interno dell'avventura.
Si parla in particolare di oltre cento costumi sbloccabili, che vanno dal design originale di Batman del 1939 alle interpretazioni più moderne, inclusi i costumi di Batman e Robin tratti da LEGO Batman: Il Videogioco.