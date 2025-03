Il nuovo Batman di Rocksteady potrebbe essere un gioco di lancio di PS6 e nuova Xbox, come cross-gen

Da un annuncio di lavoro si possono dedurre alcuni possibili indizi sul nuovo Batman di Rocksteady, altro adattamento videoludico del Cavaliere Oscuro che pare sia in lavorazione presso il team della serie Arkham, come il fatto che possa essere un gioco di lancio per PS6 e prossima Xbox come gioco cross-gen tra questa e la prossima generazione.

Ovviamente non possono essere prese come informazioni ufficiali visto che si tratta semplicemente di deduzioni, ma arrivano comunque da un annuncio ufficiale da parte di Rocksteady, il quale però non chiarisce a quale progetto si riferisca, dunque resta una notevole dose di vaghezza.

Il fatto che Rocksteady stia lavorando a un nuovo Batman single player deriva da diverse voci di corridoio accumulate nei mesi e provenienti da diverse fonti, alcune delle quali anche particolarmente affidabili, come l'approfondimento di Bloomberg sui progetti interni di Warner Bros. pubblicato qualche tempo fa.