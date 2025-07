Krafton acquisisce il team Eleventh Hour Games, autori di Last Epoch

Adesso la scala potrebbe risultare decisamente diversa, considerando lo spessore di Krafton sul panorama del mercato videoludico e il fatto che potrebbe garantire finanziamenti importanti per Eleventh Hour, sebbene le acquisizioni, come abbiamo visto di recente, possa portare anche notevoli incertezze.

La questione è stata riferita direttamente dal team in un post sul forum di Last Epoch, con lo studio che si dice chiaramente emozionato per questo cambio di gestione di notevole livello per un team che era nato come indice ha gestito inizialmente il suo progetto su tale dimensione.

Krafton ha deciso di acquisire Eleventh Hour Games , team noto in particolare per lo sviluppo di Last Epoch , action RPG che ha ricevuto un ottimo riscontro su Steam, tanto da spingere l'editore coreano a impossessarsi completamente dello studio.

Continua l'espansione di Krafton

"Oggi sono entusiasta di annunciare che Eleventh Hour Games si unisce a Krafton, la potenza dietro PUBG, che condivide la nostra passione per il genere ARPG ed è pronta ad aiutarci a portare Last Epoch a nuovi livelli", si legge nella comunicazione pubblicata sul forum. "Grazie a questa partnership avremo l'opportunità e le risorse per realizzare il nostro obiettivo di creare il miglior ARPG del genere".

Un'immagine di Last Epoch

A quanto pare, il team ha ricevuto anche altre proposte e si è trovato a scegliere, optando per Krafton, in base a quanto riferito: "Dopo aver parlato con decine di strategici e potenziali partner, Krafton ha chiaramente dimostrato di essere allineata nel supportarci verso il raggiungimento dei nostri obiettivi e di poterci guidare attraverso alcune delle più grandi sfide future che dovremo affrontare come studio".

"Questa partnership ci permetterà di realizzare cose che in precedenza abbiamo solo sognato e non vedo l'ora di condividere i dettagli in merito in un secondo momento".

Last Epoch ha avuto un ottimo debutto su Steam l'anno scorso con oltre 200.000 giocatori al lancio e si è mantenuto su buoni livelli. Krafton, da parte sua, prosegue con la sua espansione sul mercato che ha portato anche all'acquisizione di Tango Gameworks dopo la chiusura da parte di Microsoft e di Unknown Worlds Entertainment, autori di Subnautica 2, operazione che ha però mostrato alcuni retroscena alquanto problematici.