Last Epoch: su Steam oltre 200.000 giocatori per l'action GDR rivale di Diablo 4

Per fare un confronto, prima di uscire dall'early access, Last Epoch si aggirava sotto i 20.000 giocatori contemporanei. Insomma, i numeri di coinvolgimento sono davvero impressionanti, ma al tempo stesso quelli delle recensioni non possono dire lo stesso. Dopo il lancio il fatto solo il 63% delle valutazioni sono positive , con utenti che lamentano problemi ai server, probabilmente dovuti alla grande mole di utenti che si stanno connettendo in questi giorni.

Che cos'è Last Epoch?

Lanciato su Steam in accesso anticipato nel 2019, Last Epoch è un action GDR con visuale isometrica dove i giocatori affrontano orde di demoni e mostri di vario genere in una campagna affrontabile in solitaria o in co-op in cui si viaggia tra passato, presente e futuro.

Una delle caratteristiche peculiari del gioco è la libertà di personalizzazione delle build. Le 5 classi presenti al lancio possono accedere a tre diverse specializzazioni e sono presenti oltre 20 rami di abilità passive e oltre 120 skill, ognuna delle quali può essere personalizza modificando ad esempio il danno, l'elemento, la durata, il costo e così via. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di Last Epoch pubblicato pochi giorni fa.