28

Square Enix pubblica un'immagine di Lightning di Final Fantasy XIII, i fan pensano subito a una remaster

Square Enix potrebbe avere un qualche annuncio relativo a Final Fantasy XIII in arrivo, visto che ha pubblicato un'immagine della protagonista.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/08/2025
Lightning in Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII-2
Final Fantasy XIII-2
News Video Immagini

L'editore giapponese Square Enix ha pubblicato un'immagine di Lightning sui suoi social media, accompagnata dalla citazione: "Non è questione di saperlo o non saperlo fare. Nella vita ci sono delle cose che vanno fatte." Stiamo naturalmente parlando della protagonista di Final Fantasy XIII e, visto l'approssimarsi della gamescom 2025, in molti hanno subito ipotizzato che una remaster della sotto serie, che comprende anche Final Fantasy XIII-2 e Lightning Returns: Final Fantasy XIII, sarà presentata nel corso della fiera.

Il Final Fantasy più controverso?

Chiaramente è giusto dire che non c'è niente di confermato. Il post potrebbe essere semplicemente un modo pensato da qualche community manager, per tentare di creare un po' di coinvolgimento. Impresa riuscita, visto che se ne sta parlando.

Il post in questione
Il post in questione

Nondimeno, Final Fantasy XIII è praticamente uno degli ultimi capitoli single player a non essere stato rimasterizzato (il 9 pare essere un sogno irraggiungibile), quindi Square Enix potrebbe volerlo far tornare in una versione modernizzata.

Uno sviluppatore di Final Fantasy X non capisce la moda dei giochi in stile PS1 Uno sviluppatore di Final Fantasy X non capisce la moda dei giochi in stile PS1

Parliamo di uno dei titoli più controversi della serie, per via di diverse scelte fatte in fase di design che non piacquero a molti giocatori, in primo luogo il confusionario sistema di combattimento, che arrivava dopo l'apprezzato, per quanto complesso, sistema Gambit di Final Fantasy XII.

Detto questo, non ci sono certezze in merito a un ritorno di Final Fantasy XIII, quindi prendete queste come mere speculazioni. Nel caso appaia durante la fiera, magari durante l'Opening Night Live, vi sapremo sicuramente ridire.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Square Enix pubblica un'immagine di Lightning di Final Fantasy XIII, i fan pensano subito a una remaster