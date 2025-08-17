Square Enix pubblica un'immagine di Lightning di Final Fantasy XIII, i fan pensano subito a una remaster

L'editore giapponese Square Enix ha pubblicato un'immagine di Lightning sui suoi social media, accompagnata dalla citazione: "Non è questione di saperlo o non saperlo fare. Nella vita ci sono delle cose che vanno fatte." Stiamo naturalmente parlando della protagonista di Final Fantasy XIII e, visto l'approssimarsi della gamescom 2025, in molti hanno subito ipotizzato che una remaster della sotto serie, che comprende anche Final Fantasy XIII-2 e Lightning Returns: Final Fantasy XIII, sarà presentata nel corso della fiera.
Il Final Fantasy più controverso?
Chiaramente è giusto dire che non c'è niente di confermato. Il post potrebbe essere semplicemente un modo pensato da qualche community manager, per tentare di creare un po' di coinvolgimento. Impresa riuscita, visto che se ne sta parlando.
Nondimeno, Final Fantasy XIII è praticamente uno degli ultimi capitoli single player a non essere stato rimasterizzato (il 9 pare essere un sogno irraggiungibile), quindi Square Enix potrebbe volerlo far tornare in una versione modernizzata.
Parliamo di uno dei titoli più controversi della serie, per via di diverse scelte fatte in fase di design che non piacquero a molti giocatori, in primo luogo il confusionario sistema di combattimento, che arrivava dopo l'apprezzato, per quanto complesso, sistema Gambit di Final Fantasy XII.
Detto questo, non ci sono certezze in merito a un ritorno di Final Fantasy XIII, quindi prendete queste come mere speculazioni. Nel caso appaia durante la fiera, magari durante l'Opening Night Live, vi sapremo sicuramente ridire.