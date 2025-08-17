Square Enix pubblica un'immagine di Lightning di Final Fantasy XIII, i fan pensano subito a una remaster

L'editore giapponese Square Enix ha pubblicato un'immagine di Lightning sui suoi social media, accompagnata dalla citazione: "Non è questione di saperlo o non saperlo fare. Nella vita ci sono delle cose che vanno fatte." Stiamo naturalmente parlando della protagonista di Final Fantasy XIII e, visto l'approssimarsi della gamescom 2025, in molti hanno subito ipotizzato che una remaster della sotto serie, che comprende anche Final Fantasy XIII-2 e Lightning Returns: Final Fantasy XIII, sarà presentata nel corso della fiera.