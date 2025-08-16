Ecco i giochi che vedremo all'Opening Night Live della Gamescom 2025, da Ghost of Yotei a Clair Obscur

La Gamescom 2025 è alle porte, visto che sarà aperta dal 18 al 24 agosto (dal 21 per il pubblico). Sarà un evento pieno di annunci e modi per provare i giochi in arrivo, ma per molti giocatori - soprattutto coloro che non hanno modo di andare fino a Colonia - la parte più interessante è l'Opening Night Live di Geoff Keighley.

Durante lo show ci sarà spazio per vedere tanti trailer e ora abbiamo una idea più precisa di quali saranno i giochi di punta della serata.