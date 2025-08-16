Ecco i giochi che vedremo all'Opening Night Live della Gamescom 2025, da Ghost of Yotei a Clair Obscur

La Gamescom 2025 è alle porte, visto che sarà aperta dal 18 al 24 agosto (dal 21 per il pubblico). Sarà un evento pieno di annunci e modi per provare i giochi in arrivo, ma per molti giocatori - soprattutto coloro che non hanno modo di andare fino a Colonia - la parte più interessante è l'Opening Night Live di Geoff Keighley.
Durante lo show ci sarà spazio per vedere tanti trailer e ora abbiamo una idea più precisa di quali saranno i giochi di punta della serata.
I giochi confermati per l'Opening Night Live di Geoff Keighley
Tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, Keighley ha indicato una lista parziale dei videogiochi che saranno mostrati durante l'Opening Night Live. Parliamo dell'atteso sparatutto di Activision, Call of Duty Black Ops 7, ma anche dell'horror Resident Evil Requiem (di cui abbiamo scoperto potenziali dettagli grazie a un leak) così come l'esclusiva PlayStation 5 Ghost of Yotei.
Ci sarà spazio anche per Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, Silent Hill f e World of Warcraft Midnight. Non sono però solo questi i giochi previsti per la serata, visto che Keighley conferma che ci sarà "altro", pur non dando indicazioni più precise.
Visto che l'ONL è una grande evento, ci sarà inoltre modo di vivere un paio di prestazioni musicali dal vivo, precisamente una sulla seconda stagione di Fallout e una dedicata all'apprezzato gioco di ruolo Clair Obscur: Expedition 33.
Diteci, cosa vi interessa di più di tutto ciò che è stato confermato per l'Opening Night Live della Gamescom 2025?