Gamescom Opening Night Live 2024, tutti i giochi e gli annunci

Condotto come sempre da Geoff Keighley , l'host dei The Game Awards e della Summer Game Fest, la Gamescom Opening Night Live 2024 apre ufficialmente i battenti della fiera di Colonia, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno videoludico.

Si parte con la prima World Premiere, ormai un classico per il giornalista inglese. Si tratta del primo gioco di Gearbox da quando è stata ufficialmente comprata da 2K: si torna nel mondo di Borderlands, con il quarto capitolo, già datato 2025. Un inizio scoppiettante, non c'è che dire, peccato per le poche informazioni sul tutto: sarà nextgen e si sa poco altro. Speriamo nei prossimi giorni.

Si passa ad un altro calibro da 90, Call of Duty: Black Ops 6: settimana prossima ci sarà un evento dedicato nel quale sarà presentata la open beta. Activision ha annunciato due nuove esperienze zombi, ma soprattutto ci sarà la campagna, come sempre super spettacolare. La missione, Most Wanted, mostra uno scorcio di gioco, graficamente notevole. Nello spezzone si vede Bill Clinton, si vede una convention americana, ma anche fasi che sembrano diverse da quelle classiche di sparatutto. Sembra una missione investigativa, nella quale bisogna fotografare persone sospette. Poi si passa all'azione, questa volta ad armi nude: tra una scazzottata e una macchina fotografica utilizzata per hacking, la missione procede in modo lineare. Ecco che poi si impugnano finalmente le armi, ritrovando il classico feeling della serie.

Si cambia completamente atmosfera con un trailer della Gamescom, la più grande fiera aperta al pubblico del mondo dei videogiochi. Altro salto di atmosfera e si passa in un penitenziario molto oscuro, popolato da esseri molto cubettosi, ma anche altri con il volto sfigurato, cavalli e altro. Si tratta di una sorta di prigione dei videogiochi, dove tutte le cose più folli sono state imprigionate. In questo clima surreale il protagonista procede verso una camera di massima sicurezza dal quale spuntano gli zoccoli di un diavolo. O meglio, di una capra: quella di Goat Simulator Remastered! Un trailer folle per un gioco assolutamente folle.

Gli eroi di Persona 3

Si passa al DLC di Persona 3, che abbiamo provato negli scorsi giorni e poi ad uno shooter di stampo realistico con elementi splatter. Dopo un breve stacco, però, si scopre che si tratta Dying Light: The Beast, la nuova esperienza nell'universo di Techland.

Breve stacco su Black Myth: Wukong, che abbiamo recensito qualche giorno fa, per passare a Dragon Ball Sarkling Zero, il nuovo picchiaduro dedicato a Goku e soci. Nel trailer si può vedere lo spettacolare sistema di combattimento, capace di assottigliare ancora di più il confine tra anime e videogiochi. Il gioco sarà disponibile tra 50 giorni su console e PC, più precisamente l'11 ottobre.

Si passa a King of Meat un gioco multiplayer cooperativo in arrivo in beta nelle prossime ore e poi a Olynked Banner of the Spark, il nuovo progetto di Fuzzybot. In questo gioco bisogna combattere robot demoniaci per poter collezionare e utilizzare le loro parti. Si tratta di un action isometrico con elementi roguelite alla Hades piuttosto colorato e divertente.

La copertina di Lost Records: Bloom & Rage

Nel caso in cui siate interessati a Lost Records: Bloom & Rage abbiamo avuto il primo contatto con il nuovo gioco di DON'T NOD alla Gamescom, quindi non perdetevi le nostre prime impressioni. Di No More Room at Hell 2, invece, sappiamo ancora dopo, se non che ci troveremo ad affrontare una classica orda di zombie armi in mano e caricatori pronti all'uso.

Il prossimo gioco è Arc Riders un action survival shooter ambientato in un futuro distopico nel quale bisogna lottare per la sopravvivenza e le pochissime risorse rimaste. Completo cambio di atmosfera per Infinity Nikki, un'esperienza coloratissima e divertente nel quale animali e waifu convivono e vivono avventure all'acqua di rose.

Si passa a Warhammer 40k: Space Marine 2, l'atteso ritorno dei soldati spaziali più amati dell'Imperium, poi a un hero shooter cooperativo realizzato con l'Unreal Engine, Predecessor.

Path of Exile 2

Finalmente si conosce la data dell'early access di Path of Exile 2, l'atteso diablo-like cooperativo ambientato in un mondo fantasy oscuro: il gioco sarà giocabile in anteprima a partire dal 15 novembre.

Dune Awekening si mostra all'ONL 2024 e svela finalmente la data di uscita. L'MMO ambientato nell'universo di Frank Herbert promette avventure su Arrakis. Qui bisognerà sopravvivere al sole, ai vermi, ma anche a fazioni nemiche. Con l'aiuto di altri giocatori potrete sopravvivere e accrescere il vostro potere, le armi e la vostra base, in questo caso completamente espandibile. Nel trailer non mancano gli ornitotteri coi quali esplorare il deserto e scovare risorse sempre più rare. Il gioco arriverà su PC nei primi mesi del 2025.

Tarsier, i creatori di Little Nightmares, hanno portato all'ONL il loro nuovo gioco: Reanimal. Si tratta, ovviamente, di un'esperienza dall'atmosfera inquietante, ricca di mostri e momenti tesi, in linea coi loro precedenti prodotti. Così come il gameplay.

Il 2o novembre arriverà su Xbox il classico di Hoyoverse, il coloratissimo Genshin Impact. Con lui saranno disponibili gli eroi, le avventure e le battaglie che hanno reso questo un successo globale.

A proposito di successi globali, ecco arrivare Ryozo Tusjimoto e il suo Monster Hunter Wilds, il gioco di caccia di Capcom. Con lui è arrivato il nuovo trailer del gioco e una nuova demo, che sarà disponibile in fiera. in attesa del nostro hands-on, accontentiamoci dello spettacolare trailer che mostra scene di gameplay in grado di mettere in luce la qualità grafica dell'esperienza che unita al classico gameplay della serie promettono un'esperienza fuori dal comune. A questo aggiungete un accento superiore sulla trama ed avrete un gioco che promette di essere uno dei più attesi del prossimo anno.

Naraka Bladepoint annuncia la collaborazione con Tomb Raider: in altre parole Lara Croft arriverà nel gioco il prossimo 28 agosto. Si passa a SNK che porta alla ONL Fatal Fury: City of the Wolves: il picchiaduo promette di essere fedele allo stile della classica serie giapponese.

In tema di combattimenti, ecco arrivare un action arena on robottoni, molto spettacolare e promettente: Mecha Break.

Monument Valley 3 è stato annunciato dal buon Geoff sul palco: il gioco sarà disponibile del 10 dicembre 2024 e continua con la tradizione di puzzle isometrici che giocano con la prospettiva per offrire un'esperienza unica. Il gioco sarà esclusiva di Netflix Games.

Ed Beach sale sul palco della ONL con Sid Meier's Civilization VII, l'atteso nuovo capitolo della serie 4X di Firaxis. Lo studio ha annunciato uno showcase speciale nel quale approfondirà le nuove meccaniche di gioco, come i nuovi leader, la nuova grafica, i disastri naturali, i fiumi navigabili e le novità di questo capitolo. Non mancheranno meraviglie, battaglie, esplorazioni, diplomazia e astuzia, il tutto per essere i primi a raggiungere le stelle.

Subito dopo Civ si resta nello spazio con il Rev-8, il nuovo veicolo per le esplorazioni spaziali di Starfield. Grazie ad esso sarà possibile spostarsi per i pianeti in maniera più veloce e piacevole (e disponibile ora), alla scoperta anche del nuovo attesissimo DLC Shattered Space, disponibile dal 30 settembre.

Marvel Games e NetEase hanno portato alla ONL due nuovi eroi per Marvel Rivals, l'hero shooter dedicato ai supereroi della casa delle idee, ovvero Bucky, the Winter Soldier e Captain America. In chiusura del trailer si scopre la data di lancio, il 6 dicembre, e si vedono Dr Doom e il simbolo dell'Hydra.

Dopo aver dato alla compagnia cinese Tencent Games, un premio per il suo impegno per il pianeta e l'ambiente, sale sul palco Tim Miller, il regista dell'ultimo Deathpool, per annunciare 15 episodi prodotti da Amazon Studios di Secret Level, una serie TV ispirata ai videogiochi in arrivo su Prime Video il prossimo 10 dicembre. Si tratta di una serie antologica ambientata nei mondi degli universi videoludici più famosi, creata dai coloro che hanno sviluppato Love, Death & Robots.

Da un progetto mitico a ad un altro: il rifacimento di Age of Mythology Retold si presenta con un trailer che mostra "l'Age of Empire coi poteri" in arrivo il 4 settembre. Restando in casa Microsoft ecco nuovamente Towerborne, il nuovo gioco di Stoic, lo studio di Banner Saga, disponibile in early access il 10 settembre.

Delta Force si mostra nuovamente e port la ricostruzione d un conflitto molto cruda e realistica, nel quale si parla di sfruttamento delle risorse, di pace, ma sempre col fucile in mano. Arriverà il prossimo ottobre.

Kingdome Come Deliverance 2

Kingdome Come Deliverance 2 si mostra alla ONL. Si tratta di un gioco di ruolo senza mostri e magie ambientato nella Boemia medioevale, seguito di un amatissimo esperiemento da parte di Warhorse Studios. Previsto per l'11 febbraio 2025, questo gioco promette una narrativa adulta, combattimento cappa e spada e uno stile diverso da quello del power fantasy al quale siamo abituati. Nella giornata di domani sarà presentato per la prima volta il gameplay: restate sulle nostre pagine.

Dopo Genshin Impact su Xbox l'Hoyoverse torna con una nuova area di Zenless Zone Zero, il loro action futuristico, sempre pieno di personaggi carismatici dal design affilatissimo. Sempre da parte dello sviluppatore cinese ecco il nuovo trailer di Honkai Star Rail, col nuovo cross-over con l'anime Fate stay night, in arrivo il prossimo anno.

Batman Arkham Shadow, la nuova esperienza VR in esclusiva per Meta Quest 3, si mostra alla Gamescom. Nel trailer vediamo l'Arkhamverse tradotto nella realtà virtuale, mantenendo le indagini, i combattimenti, le fasi stealth e l'esplorazione che hanno reso grande la serie di Rocksteady. Il gioco arriverà il prossimo ottobre solo su visori Meta Quest 3.

Little Nightmares 3 si mostra in fiera e sembra molto simile al gioco di Tarsier... gli ex creatori di Little Nightmares. Una volta superato questo cortocircuito si può ammirare il lavoro artistico e il gameplay di questo capitolo, che punta aportare avanti la serie senza grossi scossoni.

I creatori di Far Changin Tides hanno portato il loro nuovo gioco. Si vede un ragazzino con un enorme mostro... che poi diventa una sorta di gregge di mostri che deve essere portato in giro in un ambiente vasto e ricco di pericoli Herdeling arriverà nel 2025 e sembra un prodotto perlomeno originale.

Peter Molyneax ritorna sulle scene con il suo nuovo gioco, Masters of Albion. Il creatore di Popolous, Fable e altri capolavori era sparito per diverso tempo dalle scene e adesso è tornato con un prodotto che riunisce diverse sue idee del passato, che sono state date in mano ad un gruppo di 20 veterani del settore. Albion è una terra ricca piena di storie e possibilità, ma voi dovrete gestire un piccolo villaggio che la notte viene attaccato dai nemici. Nel trailer si vede che potrete sia disegnare ogni cosa, come il cibo, sia gestire ogni singolo personaggio come un dio buono... o malvagio. Con il solo tocco della mano potrete costruire e distruggere a piacimento. La notte, però, dovrete gestire direttamente il vostro eroe per difendere il villaggio. Per fortuna potrete utilizzare dei poteri per aiutarlo nell'impresa. Di giorno potrete cercare nuovi equipaggiamenti e di sera utilizzarli per salvare gli altri.

Il gioco di Squid Game si mostra alla ONL mescolando la violenza che tutti conosciamo con uno stile colorato, che stempera un po' la drammaticità della situazione. Diciamo che Squid Game Unleashed sembra un Fall Guys un po' oscuro e sarà prodotto da Netflix.

L'attrice che ha prestato il volto a Yennefer di The Witcher è protagonista di un nuovo gioco di Bandai Namco. Si tratta di un action in terza persona con elementi action, sparatorie e fasi di possessione in un mondo distopico tutto da esplorare: Parliamo di Unknown 9 Awekening, un interessante progetto multimediale del colosso giapponese.

Arena Breakout Infinite è uno sparatutto tattico a squadre dai connotati realistici, pieno di tensione e azione.

È il momento di Blizzard che torna alla Gamescom dopo alcuni anni di assenza. A colonia vuole festeggiare i 20 anni di Warcraft, i 10 di Hearthstone e il primo di Warcraft Rumble. Cominciamo che The War Within, la prossima grande espansione dell'MMO della casa. Il prossimo ottobre inizierà un evento in game per festeggiare il compleanno, ma sarà anche organizzato il primo "direct" del gioco per presentare tutte le novità. C'è spazio anche per una collaborazione con Overwatch 2. Diablo 4: Vassel of Hatred, l'espansione del gioco, sarà in fiera e sarà giocabile da tutti i presenti, aspettatevi un hands-on a breve. Il DLC arriverà l'8 ottobre.

The First Berserker Kenzan porta all'ONL una serie di spettacolari combattimenti dal gusto anime. Si tratta di un action spettacolare, violento e colorato, che non mancherà di appassionare gli amanti degli hack&slash.

Ara History Untold è una sorta di Civilization, in arrivo il prossimo 24 settembre e disponibile dal lancio su Xbox Game Pass. Come se la caverà se confrontato col settimo capitolo della serie 4X più famosa?

Lo spettacolare Dark & Darker diventa mobile: il gioco è disponibile per la registrazione a partire da oggi e promette avventure fantasy a fil di spada in compagnia degli amici.

La grafica di Flatopia è completamente diversa da quella oscura e violenta di Dark & Darker, ma questo gioco in stile Harvest Moon consentirà di vivere spensierate avventure agresti in compagnia degli amici.

Si chiude con Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'atteso action ambientato nell'universo dell'archeologo più famoso del mondo. Creato da Machine Games, lo studio degli ultimi Wolfestein, il gioco promette di mescolare combattimenti, esplorazione e puzzle, esattamente come i film con Harrison Ford. Nel caso in cui vogliate saperne di più, abbiamo visto in anteprima Indiana Jones e l'Antico Cerchio, correte a leggere lo speciale! Il gioco sarà disponibile dal 9 dicembre su Xbox e PC, su Game Pass dal lancio. I giocatori PlayStation 5 dovranno aspettare davvero poco per avere la loro versione di Indy: nella primavere 2025 L'Antico Cerchio arriverà anche sulla console di Sony.

Come il più classico "one more thing" 2K ha mostrato un breve estratto di Mafia The Old Country, il nuovo gioco della serie che dovrebbe raccontare le origini sicule dell'organizzazione criminale. Hangar 13 mostrerà di più il prossimo dicembre. A dicembre ci saranno anche i decimi The Game Awards, un'edizione che Geoff Keighley ha già detto che sarà imperdibile.

Cosa ne pensate di questo ONL 2024?