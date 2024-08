Monument Valley 3 annunciato con un trailer, sarà disponibile su Netflix Games assieme ai primi due giochi

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2024, gli sviluppatori di ustwo games hanno annunciato Monument Valley 3. Il nuovo capitolo della serie debutterà in esclusiva per Netflix Games, il catalogo di videogiochi incluso nell'abbonamento al servizio, il prossimo 10 dicembre.

Non è finita qui, perché prima del lancio verranno aggiunti al catalogo di Netflix Games anche Monument Valley e Monument Valley 2, rispettivamente il 19 settembre e il 29 ottobre. Sicuramente un'ottima notizia per tutti gli abbonati, considerando la qualità di questa serie incentrata su puzzle isometrici e illusioni ottiche.

L'annuncio è stato accompagnato dal gameplay trailer che trovate qui sopra, che mostra le prime sequenze di gioco. È ancora presto ovviamente per sbilanciarsi in giudizi, ma il nuovo gioco sembra essere meno lineare dei due precedenti, in quanto invita i giocatori a navigare in barca e a esplorare città ricche di vita e pittoresche cittadine costiere.