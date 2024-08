Un nuovo trailer di Age of Mythology Retold ci mostra di nuovo il gameplay

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2024, Microsoft ha presentato un nuovo video di gameplay di Age of Mythology Retold, edizione rimasterizzata del classico strategico in tempo reale a tema mitologico. Il filmato ci mostra del nuovo gameplay tratto dalla versione praticamente definitiva del gioco, considerando che sarà pubblicato il 4 settembre 2024.

Il filmato ès tato anche l'occasione per ricordare che Age of Mythology Retold sarà disponibile su PC e Xbox Series X e S. Sarà acquistabile o giocabile tramite Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.

Il gioco è stato realizzato dallo stesso team che ha rimasterizzato per intero la serie Age of Empires, quindi si prospetta un lavoro di altissima qualità.