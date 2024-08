Monster Hunter Wilds è stato mostrato con uno spettacolare trailer del gameplay

I mostri stavolta usano i lampi, e quella a cui assistiamo sul finale è un'emozionante carrellata che mette in mostra alcune fra le più impressionanti creature che ci troveremo ad affrontare durante la campagna di Monster Hunter Wilds.

Dopodiché i toni si calmano e vediamo l'ingresso in una città, fra tende e commercianti, mentre i protagonisti si rilassano fra una missione e l'altra. L'incarico successivo, però, vede nuovamente la squadra alle prese con una situazione tutt'altro che semplice , fra picchi di montagna e potenti tempeste piene di fulmini ad attenderli.

Il video parte subito a pieno ritmo, mostrando i personaggi della squadra alle prese con una foresta cremisi e con mostruosi ragni giganti , apparentemente capaci di attaccare i nemici utilizzando anche il veleno in combinazione con uno scenario certamente poco ospitale: una vera e propria trappola per i cacciatori di Monster Hunter Wilds.

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2024 è stato mostrato uno spettacolare trailer del gameplay di Monster Hunter Wilds : a introdurlo è stato il producer del gioco, Ryozo Tsujimoto, che è salito sul palco dell'evento per portare il suo saluto al pubblico di Colonia.

Un altro trailer coi fiocchi

Presente alla Gamescom 2024 in forma giocabile, Monster Hunter Wilds ha fatto nuovamente centro con questo terzo trailer del gameplay, che ha rilanciato l'entusiasmo dei tantissimi fan dell'hunting game di Capcom, in arrivo nel corso del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Pensavamo che la fiera di Colonia potesse essere il palcoscenico giusto per annunciare una data di uscita più precisa, ma (almeno per il momento) non è andata così.