L'aggiornamento di Monster Hunter Wilds causa dei crash, Capcom spiega cosa succede

Monster Hunter Wilds non è un gioco tecnicamente perfetto e Capcom continua a correggere le problematiche principali nel mentre inserisce altri contenuti, ma purtroppo l'ultimo aggiornamento ha creato anche nuovi problemi che stanno causando anche dei crash.
La conferma arriva direttamente da Capcom.
La dichiarazione di Monster Hunter Status
Tramite Twitter, come potete vedere nel posto qui sotto, Capcom ha spiegato di essere a conoscenza di un problema segnalato su tutte le piattaforme di Monster Hunter Wilds e che sta attualmente cercando di risolvere. Una volta che avranno la soluzione, pubblicheranno un aggiornamento chiamato "Ver.1.021.01.00".
Secondo le indicazioni della compagnia giapponese, Monster Hunter Wilds subisce un crash quando il personaggio sviene in seguito alla perdita di tutti i punti vitali e ritorna all'accampamento durante un Viaggio Rapido o una missione, se certe condizioni non meglio definite vengono rispettate. Ovviamente non è un bene che il gioco si chiuda ed espella il giocatore e Capcom ha intenzione di risolvere quanto prima.
Inoltre, se per caso sarete online nel momento nel quale l'aggiornamento viene reso disponibile, preparatevi al fatto che verrete mandati offline e che sarete obbligati ad aggiornare il gioco per poter continuare a giocare online.
L'ultimo aggiornamento di Capcom sui problemi di Monster Hunter Wilds risale alle 11 del mattino circa del 13 agosto: si tratta di un problema recente, quindi, e dovremo attendere come minimo un po' di ore prima di vederlo risolto, se non direttamente la giornata di domani.
