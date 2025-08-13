L'aggiornamento di Monster Hunter Wilds causa dei crash, Capcom spiega cosa succede

Monster Hunter Wilds non è un gioco tecnicamente perfetto e Capcom continua a correggere le problematiche principali nel mentre inserisce altri contenuti, ma purtroppo l'ultimo aggiornamento ha creato anche nuovi problemi che stanno causando anche dei crash .

La dichiarazione di Monster Hunter Status

Tramite Twitter, come potete vedere nel posto qui sotto, Capcom ha spiegato di essere a conoscenza di un problema segnalato su tutte le piattaforme di Monster Hunter Wilds e che sta attualmente cercando di risolvere. Una volta che avranno la soluzione, pubblicheranno un aggiornamento chiamato "Ver.1.021.01.00".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo le indicazioni della compagnia giapponese, Monster Hunter Wilds subisce un crash quando il personaggio sviene in seguito alla perdita di tutti i punti vitali e ritorna all'accampamento durante un Viaggio Rapido o una missione, se certe condizioni non meglio definite vengono rispettate. Ovviamente non è un bene che il gioco si chiuda ed espella il giocatore e Capcom ha intenzione di risolvere quanto prima.

Inoltre, se per caso sarete online nel momento nel quale l'aggiornamento viene reso disponibile, preparatevi al fatto che verrete mandati offline e che sarete obbligati ad aggiornare il gioco per poter continuare a giocare online.

L'ultimo aggiornamento di Capcom sui problemi di Monster Hunter Wilds risale alle 11 del mattino circa del 13 agosto: si tratta di un problema recente, quindi, e dovremo attendere come minimo un po' di ore prima di vederlo risolto, se non direttamente la giornata di domani.

Ricordiamo infine che su Steam sono iniziati i saldi della Gamescom di Capcom, in offerta anche Monster Hunter Wilds.