Su Steam sono iniziati i saldi della Gamescom di Capcom, in offerta anche Monster Hunter Wilds

Capcom ha dato il via ai saldi della Gamescom su Steam. In offerta ci sono i franchise principali della compagnia giapponese, inclusi Resident Evil e Monster Hunter.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/08/2025
Un mostro da Monster Hunter Wilds
La Gamescom non inizierà prima del 20 agosto, ma Capcom ha comunque dato il via oggi ai suoi saldi a tema su Steam, incluse le sue serie di punta come Street Fighter, Devil May Cry, Monster Hunter e Resident Evil.

Tra le offerte c'è anche Monster Hunter Wilds, al momento proposto a 55,99 euro con uno sconto del 20%. L'offerta arriva a pochi giorni dal lancio di un nuovo aggiornamento che introdurrà modifiche al bilanciamento e, ancor più importante, un nuovo livello di sfida e un sistema di ricompense basato su amuleti con abilità randomiche, mirato ad espandere l'endgame e offrire nuovi stimoli ai giocatori.

Le altre offerte in vetrina

Proseguiamo con Devil May Cry 5 + Vergil, le cui vendite sono incrementate di molto grazie alla serie animata di Netflix. Il gioco è in offerta a 7,49 euro, con uno sconto del 75%. Se invece volete avvicinarvi per la prima volta alla serie, potrebbe farvi gola il Devil May Cry Franchise Pack, che include la raccolta con i primi tre capitoli rimasterizzati, il quarto e il quinto capitolo. Il tutto al prezzo di 19,89 euro, con uno sconto del 71%.

Leon e Ashley in una scena di Resident Evil 4 Remake
Street Fighter 6 è in offerta a 29,99 euro, con uno sconto del 25%. Anche i Character Pass dell'Anno 1 e 2 sono in promozione, rispettivamente al prezzo di 19,49 euro e 23,99 euro. Sono in saldo anche vari giochi della serie Resident Evil. Il remake del quarto capitolo è disponibile a metà prezzo per 19,99 euro, mentre potrete aggiungere alla vostra collezione Resident Evil Village per soli 9,99 euro.

Se siete interessati, trovate il catalogo completo delle offerte di Capcom a questo indirizzo. Saranno valide fino al 24 agosto.

#Sconti #Steam #Capcom
