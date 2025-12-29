Monster Hunter Wilds potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2: l'indizio in un update

Difficile capire precisamente di cosa possa trattarsi, ma " ns2UpgradeEdition " sembra riferirsi a un upgrade alla versione Nintendo Switch 2, messo così, sebbene ovviamente ci sia da lavorare di fantasia.

Effettuando delle ricerche sul codice, alcuni utenti dediti al data mining hanno rilevato un interessante riferimento che potrebbe indicare l'esistenza di una versione Nintendo Switch 2 di Monster Hunter Wilds: si tratta di una linea di codice che riporta "via.store.Native.ns2UpgradeEdition".

Un port molto verosimile

In effetti, considerando la recente apertura di Capcom a Nintendo Switch 2 che ha portato anche all'annuncio di Resident Evil Requiem sulla nuova console Nintendo, non è affatto da escludere che anche il nuovo capitolo della serie Monster Hunter possa arrivare su Switch 2.

In effetti, è abbastanza naturale pensare che un gioco di questo rilievo sia previsto anche su Nintendo Switch 2, considerando il grande pubblico potenziale che potrebbe incontrare su tale piattaforma, e la vicinanza della serie alle piattaforme Nintendo.

L'ostacolo potrebbe essere dato dalle difficoltà tecniche incontrate da Capcom nell'ottimizzazione del gioco, che ha mostrato diverse sbavature anche nelle versioni PC e console e potrebbe dunque richiedere un po' di tempo per essere "ridotto" a dovere per Nintendo Switch 2.

Tuttavia, con il lavoro svolto per far funzionare Resident Evil Requiem sulla console Nintendo, la trasposizione di Monster Hunter Wilds non dovrebbe essere un lavoro impossibile per Capcom, con il gioco che ha da poco ricevuto il grosso Title Update 4 gratuito.