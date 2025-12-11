Monster Hunter Wilds presenta il grosso aggiornamento gratuito Title Update 4 con trailer e dettagli

Capcom ha annunciato il nuovo e grosso aggiornamento per Monster Hunter Wilds nelle ore scorse attraverso una presentazione ufficiale contenente un trailer e i dettagli per il Title Update 4 gratuito, oltre a diverse informazioni collegate.
Il Title Update 4 sarà disponibile il 16 dicembre e porterà con sé numerose novità, fra miglioramenti vari e nuovi contenuti di gioco, espandendo in maniera notevole l'esperienza originale dell'action RPG di Capcom.
Nel nuovo trailer possiamo vedere un condensato delle caratteristiche di questo sostanzioso aggiornamento, particolarmente atteso da tutta la community che ruota intorno alla serie in questione.
I contenuti del Title Update 4
Come abbiamo visto in precedenza, tra le maggiori introduzioni dell'aggiornamento c'è il Gogmazios, un possente Drago Anziano ricoperto da una sostanza melmosa, in grado di colpire con il suo fiato infuocato, visto per la prima volta in Monster Hunter 4 Ultimate come boss finale della modalità online.
Per affrontarlo è prevista la nuova quest principale "A First Cry", che consente ai cacciatori di unirsi in un party che può comprendere fino a 8 giocatori con Nadia e Fabius, per far capire quando sia destinata ad essere una sfida impegnativa.
Sarà possibile migliorare le armi Artian fino al livello di rarità 8 utilizzando proprio i materiali derivanti dalla sconfitta di Gogmazios, con abilità bonus per singolo e per gruppo da ottenere in maniera random.
Il rinforzo Gogma consente di mantenere i bonus ottenuti oppure resettare completamente le proprie abilità, utilizzando i materiali Gogma per modificarne l'assetto.
La Trascendenza consente ai cacciatori che si trovano a livelli di HR superiori a 100 di migliorare ulteriormente l'armatura, incrementando anche le possibilità di personalizzazione.
In arrivo anche un nuovo mostro arcitemprato con Jin Dahaad all'interno di una nuova quest evento che sarà disponibile dal 24 dicembre al 7 gennaio, consentendo di ottenere ricompense notevoli.
Tra le altre novità si segnala l'arrivo di nuovi cacciatori di supporto con Nadia, armata di bowgun, lo spadaccino Griffin dell'unità Ferrum e Nightmist, un altro specialista in bowgun dell'unità Aurora.
Nuove quest facoltative vengono aggiunte alle possibilità di gioco, che consentono di ottenere distintivi e altri elementi di personalizzazione, oltre agli "esercizi" di caccia che consentono di addestrarsi in sfide contro mostri temprati a 9 stelle.
Come evento stagionale, dal 19 dicembre al 14 gennaio sarà il momento del Festival of Accord: Lumenhymn, ma sono previste anche diverse decorazioni a tema infernale e natalizio per il grande Hub di gioco.
Tra i contenuti scaricabili ci sono poi nuove pose per le foto gratuite, un voucher per modificare personaggio e Palico gratuito e il pacchetto cosmetico 4 a pagamento, che aggiunge diversi elementi estetici nuovi.