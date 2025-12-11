Monster Hunter Wilds presenta il grosso aggiornamento gratuito Title Update 4 con trailer e dettagli

Capcom ha annunciato il nuovo e grosso aggiornamento per Monster Hunter Wilds nelle ore scorse attraverso una presentazione ufficiale contenente un trailer e i dettagli per il Title Update 4 gratuito, oltre a diverse informazioni collegate.

Il Title Update 4 sarà disponibile il 16 dicembre e porterà con sé numerose novità, fra miglioramenti vari e nuovi contenuti di gioco, espandendo in maniera notevole l'esperienza originale dell'action RPG di Capcom.

Nel nuovo trailer possiamo vedere un condensato delle caratteristiche di questo sostanzioso aggiornamento, particolarmente atteso da tutta la community che ruota intorno alla serie in questione.