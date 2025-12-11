Doki Doki Literature Club! è disponibile gratuitamente per sistemi mobile, i contenuti Plus vanno acquistati

Doki Doki Literature Club! è finalmente arrivata su dispositivi Android e iOS . Per chi non la conoscesse, si tratta di una disturbante visual novel horror, diventata di culto prima su PC, poi su console. La parte migliore è che il gioco base completo è gratuito, come lo era su PC, mentre i contenuti aggiuntivi inclusi in Doki Doki Literature Club Plus! (un'edizione ampliata uscita nel 2021 per console e PC) possono essere acquistati per 9,99 euro.

Normale o Plus?

Creato dallo studio indie americano Team Salvato, Doki Doki Literature Club! è una versione oscura e sovversiva dei tradizionali simulatori di appuntamenti in stile anime. Con quattro ragazze del club di letteratura, la ragazza della porta accanto Sayori, l'aggressiva Natsuki, la timida Yuri e l'onnipresente Monika, i giocatori vivono un'esperienza scolastica decisamente fuori dal comune, di cui non vi sveliamo niente per non rovinarvi la sorpresa.

Come nella versione PC, effettuando l'upgrade a Doki Doki Literature Club Plus! si sbloccano sei nuove storie secondarie, oltre 100 immagini da collezionare, 26 tracce musicali (13 delle quali sono brani nuovi creati da Nikki Kaelar in collaborazione con gli ospiti Jason Hayes e Azuria Sky) e un lettore musicale personalizzabile all'interno del gioco.

Per celebrare il lancio mobile, il publisher Serenity Forge ha annunciato un bundle di accessori per smartphone, che include un supporto acrilico da tavolo raffigurante Monika, cinque photo card trasparenti, una tasca adesiva per il telefono in cui riporre le card e un panno in microfibra per pulire dalla saliva sputata per gli spaventi causati dal gioco.

Infine, un set di quattro emoji animate e due sticker è stato reso disponibile come download gratuito sulla pagina ufficiale di Doki Doki Literature Club Plus! Queste GIF contengono piccoli riferimenti al gioco. Usandole, anche voi potrete definirvi persone di cultura.

Doki Doki Literature Club! è disponibile su macOS, Windows, Linux, iOS e Android. La versione ampliata, Doki Doki Literature Club Plus!, è disponibile su macOS, Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X|S.