I giochi gratis di Epic Games Store del 30 dicembre sono ben 4: un'intera serie di avventure

Proseguiamo con i regali natalizi di Epic Games Store nonostante il Natale sia in effetti passato con i giochi gratis del 30 dicembre oggi svelati e disponibili: in questo caso si tratta di ben quattro titoli che compongono un'intera serie di avventure in stile platform, ovvero Trine Classic Collection.
Potete scaricare la raccolta a questo indirizzo: effettuando il login con le vostre credenziali di Epic Games Store, potrete riscattare il titolo gratuitamente e questo entrerà a far parte della vostra libreria, rimanendo disponibile anche dopo il periodo di promozione, purché la procedura venga effettuata entro queste 24 ore.
Trine Classic Collection rimarrà disponibile gratuitamente solo fino alle ore 16:59 di domani, quando verrà sostituito poi dal prossimo regalo di Epic Games Store, che verrà svelato e messo a disposizione anch'esso alle 17:00 in punto.
Quattro avventure magiche in edizione completa
Sviluppata da Frozenbyte, la serie in questione propone un particolare mix di platform, azione, avventura e rompicapi ad ambientazione fantasy, con la magia come elemento distintivo principale. Trine Classic Collection consente di giocare tutti i quattro capitoli principali in un colpo solo.
All'interno della raccolta troviamo dunque la serie composta dai quattro capitoli nelle loro edizioni più complete, garantendo così una notevole quantità di ore di gameplay.
Questi sono i titoli presenti all'interno di Trine Classic Collection:
- Trine Enchanted Edition
- Trine 2: Complete Story
- Trine 3: The Artifacts of Power
- Trine 4: Definitive Edition
Il gameplay si basa sull'azione tipica dei platform "2,5D" ma caratterizzata anche dalla presenza di numerosi combattimenti e puzzle da risolvere, utilizzando i poteri magici dei vari personaggi.