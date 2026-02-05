Epic Games Store svela i giochi gratis in arrivo il 12 febbraio, tra investigazioni e cyberpunk

Vi segnaliamo anche che da ora sono disponibili i giochi gratuiti del 5 febbraio , ovvero il puzzle adventure Botany Manor e il DLC Posion Retro Set di Pixel Gun 3D. Potrete riscattare i regali dell'Epic Games di questa e delle prossime settimane a questo indirizzo . Dopo averli aggiunti alla vostra libreria i titoli o i DLC in regalo saranno vostri per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se li aveste acquistati.

L' Epic Games Store ha svelato i prossimi giochi gratis che verranno offerti a tutti i giocatori la prossima settimana. A partire dal 12 febbraio potrete aggiungere alla vostra raccolta The Darkside Detective e Nobody Wants to Die .

Scopriamo i regali della prossima settimana

The Darkside Detective è un'avventura punta e clicca in pixel art che mescola mistero, humour e paranormale. Il protagonista è Francis McQueen, detective dell'occulto della città di Twin Lakes, affiancato dall'imperturbabile agente Dooley. Insieme indagano su una serie di casi brevi ma densi di enigmi, situazioni assurde e dialoghi ironici che giocano con cliché horror e riferimenti pop degli anni '80 e '90.

Pur muovendosi tra portali inquietanti, presenze sovrannaturali e fenomeni inspiegabili, il gioco mantiene sempre un tono leggero, trasformando l'oscurità in comicità. La grafica minimalista e lo stile retrò contribuiscono al suo fascino, rendendolo accessibile anche a chi non è abituato al genere. Il risultato è un'avventura brillante, veloce e piena di personalità, capace di far sorridere anche nei momenti più "dark".

Se in The Darkside Detective le indagini virano verso l'assurdo e il comico, Nobody Wants to Die porta il lavoro da detective all'estremo opposto: cupo, elegante e profondamente noir. Ambientato in una New York del 2329, dove l'immortalità è diventata un privilegio per pochi, il gioco segue James Karra, un investigatore segnato dal passato che si ritrova a inseguire un serial killer deciso a colpire proprio l'élite che controlla la vita eterna.

L'indagine si sviluppa attraverso scene del crimine da analizzare con strumenti futuristici, ricostruzioni olografiche e deduzioni che richiedono occhio clinico. L'atmosfera è un mix di fantascienza distopica e noir classico: neon, pioggia, ombre e un mondo che sembra sempre sul punto di crollare. Il risultato è un'avventura breve ma intensa, che usa la tecnologia per raccontare temi molto umani: potere, identità e il prezzo dell'eternità.

