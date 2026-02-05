2

Epic Games Store svela i giochi gratis in arrivo il 12 febbraio, tra investigazioni e cyberpunk

Anche la prossima settimana Epic Games Store metterà a disposizione dei nuovi giochi gratuiti. Ecco i regali in arrivo il 12 febbraio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/02/2026
Il vault dei giochi gratis dell'Epic Games Store

L'Epic Games Store ha svelato i prossimi giochi gratis che verranno offerti a tutti i giocatori la prossima settimana. A partire dal 12 febbraio potrete aggiungere alla vostra raccolta The Darkside Detective e Nobody Wants to Die.

Vi segnaliamo anche che da ora sono disponibili i giochi gratuiti del 5 febbraio, ovvero il puzzle adventure Botany Manor e il DLC Posion Retro Set di Pixel Gun 3D. Potrete riscattare i regali dell'Epic Games di questa e delle prossime settimane a questo indirizzo. Dopo averli aggiunti alla vostra libreria i titoli o i DLC in regalo saranno vostri per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se li aveste acquistati.

Scopriamo i regali della prossima settimana

The Darkside Detective è un'avventura punta e clicca in pixel art che mescola mistero, humour e paranormale. Il protagonista è Francis McQueen, detective dell'occulto della città di Twin Lakes, affiancato dall'imperturbabile agente Dooley. Insieme indagano su una serie di casi brevi ma densi di enigmi, situazioni assurde e dialoghi ironici che giocano con cliché horror e riferimenti pop degli anni '80 e '90.

Pur muovendosi tra portali inquietanti, presenze sovrannaturali e fenomeni inspiegabili, il gioco mantiene sempre un tono leggero, trasformando l'oscurità in comicità. La grafica minimalista e lo stile retrò contribuiscono al suo fascino, rendendolo accessibile anche a chi non è abituato al genere. Il risultato è un'avventura brillante, veloce e piena di personalità, capace di far sorridere anche nei momenti più "dark".

Steam non può essere superato da Epic Games Store, ammette il general manager Steam non può essere superato da Epic Games Store, ammette il general manager

Se in The Darkside Detective le indagini virano verso l'assurdo e il comico, Nobody Wants to Die porta il lavoro da detective all'estremo opposto: cupo, elegante e profondamente noir. Ambientato in una New York del 2329, dove l'immortalità è diventata un privilegio per pochi, il gioco segue James Karra, un investigatore segnato dal passato che si ritrova a inseguire un serial killer deciso a colpire proprio l'élite che controlla la vita eterna.

L'indagine si sviluppa attraverso scene del crimine da analizzare con strumenti futuristici, ricostruzioni olografiche e deduzioni che richiedono occhio clinico. L'atmosfera è un mix di fantascienza distopica e noir classico: neon, pioggia, ombre e un mondo che sembra sempre sul punto di crollare. Il risultato è un'avventura breve ma intensa, che usa la tecnologia per raccontare temi molto umani: potere, identità e il prezzo dell'eternità.

Che ne pensate dei regali dell'Epic Games Store della prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

